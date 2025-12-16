Marché des capitaux : 97,82 MMDH de levées à fin octobre

Les levées de capitaux ont atteint 97,82 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2025, contre 85,91 MMDH à la même période un an auparavant, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Ces levées se répartissent sur les émissions de titres de créances négociables (TCN) avec 58,45 MMDH, les émissions obligataires (34,8 MMDH) et les émissions de titres de capital, précise l'AMMC qui vient de publier ses indicateurs mensuels du marché des capitaux.



Concernant l'encours des opérations de prêt emprunt de titres, il a atteint 39,5 MMDH à fin octobre dernier, en hausse de 9% depuis le début de 2025 et de 29% en glissement annuel.

Pour le seul mois d’octobre 2025, les levées de capitaux se sont élevées à près de 14,09 MMDH.