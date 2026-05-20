SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan préside à Rabat l’ouverture de la 3ème édition du Morocco Gaming Expo

Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a présidé, mardi à Rabat, l’ouverture de la 3e édition du Morocco Gaming Expo (MGE 2026), un rendez-vous incontournable des jeunes passionnés, des professionnels et des acteurs de l’industrie du gaming, organisé du 20 au 24 mai sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



L’inauguration de cette exposition par Son Altesse Royale illustre, une nouvelle fois, la Haute Sollicitude constante dont Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, entoure les jeunes et l’engagement sans faille du Souverain en faveur de leur épanouissement, de leur formation et de leur ouverture sur les nouvelles technologies pour s’intégrer pleinement dans l’économie de demain.



Elle témoigne également de la volonté du Royaume, sous la Conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, de faire de l’industrie du gaming un pilier stratégique du développement des industries culturelles et créatives numériques nationales.



Placée sous le thème "Talent marocain", cette nouvelle édition, organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Communication, met en valeur la créativité, l’innovation et le savoir-faire des jeunes talents marocains, qui contribuent à faire rayonner l’image du Maroc sur la scène de l’industrie du gaming et de l’eSport.



En veillant à la structuration de cet écosystème porteur et très prometteur, le Maroc, sous l’Impulsion de Sa Majesté le Roi, entend créer des milliers d’emplois qualifiés pour sa jeunesse, encourager l’investissement et l’innovation, ainsi que renforcer sa compétitivité et son positionnement dans ce domaine sur la scène internationale. Ce choix stratégique s’inscrit dans la Vision Royale visant à faire du Royaume un hub technologique et créatif de référence sur les plans continental et régional.



SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan a, à cette occasion, visité la plateforme d’exposition, qui met en lumière toute la richesse et la diversité de l’écosystème marocain de l’industrie du gaming, à travers des stands, des démonstrations et des rencontres entre passionnés, créateurs et professionnels.



Cette plateforme, conçue pour refléter la dynamique d’une industrie en plein essor, rassemble différents univers et acteurs clés, notamment les institutionnels qui y présentent les initiatives publiques et les projets qui soutiennent la croissance du secteur, les startups qui font découvrir au public leurs jeux, concepts et innovations, et les opérateurs de financement qui viennent à la rencontre des jeunes créateurs et porteurs de projets pour leur proposer des solutions d’investissement adaptées.



Sont également présents les constructeurs de matériel, les opérateurs télécoms, les organismes de formation et les fournisseurs de Cloud Gaming, venus exposer leurs technologies, infrastructures, programmes et plateformes à destination des studios et des joueurs.



Cette 3e édition du Morocco Gaming Expo introduit, en outre, de nouvelles zones thématiques, dont "MGE PlayTest" et "MGE Talks", des espaces dédiés à la valorisation du talent et du savoir-faire marocains dans le développement de jeux vidéo.



Son Altesse Royale a aussi visité l’Arena, une plateforme des tournois eSports qui offre aux passionnés de jeux vidéo une expérience immersive et compétitive unique, rassemblant amateurs et professionnels autour de plusieurs tournois nationaux.

A cette occasion, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a donné le coup d’envoi du tournoi eSport de football.



Le Morocco Gaming Expo abrite également un espace B2B, une plateforme de rencontres professionnelles qui réunit tout l’écosystème de l’industrie du gaming (studios, éditeurs, investisseurs et acteurs majeurs du secteur) et permet à ces opérateurs de se rencontrer, de partager leurs projets et de faire naître de vraies opportunités d’affaires.

Au cœur du Morocco Gaming Expo 2026, la plateforme des Forums constitue l’espace d’échange et de réflexion où experts, talents marocains et acteurs internationaux du gaming se rencontrent.



Cette édition propose cinq rendez-vous complémentaires : le "Government Forum" pour débattre des politiques publiques et partenariats internationaux, le "Business Forum" centré sur l’innovation et les opportunités d’affaires, le "Game Safe Forum" dédié à la sécurité et à l’éthique, le "Game Engine Forum" pour explorer les technologies de développement, et le "Game Dev Forum" réservé aux créateurs, codeurs et artistes.



A travers des panels, master class et workshops animés par des intervenants marocains et étrangers, ces forums s’adressent aux professionnels, étudiants, entrepreneurs et passionnés, afin de découvrir les tendances, débattre des enjeux du secteur et faire naître de nouvelles collaborations.



Dans une volonté d’offrir une expérience complète et immersive, cette édition réunit l’ensemble des composantes de l’écosystème de l’industrie du gaming et du divertissement, en intégrant également des compétitions eSport, ainsi que des workshops thématiques au profit des étudiants, des enfants, des startups et des familles.



L’organisation à Rabat de la 3e édition du Morocco Gaming Expo vient conforter le choix par l’UNESCO de cette ville comme Capitale mondiale du livre 2026 (avril 2026-avril 2027), une reconnaissance du riche héritage historique de la capitale du Royaume et une concrétisation de la Vision Royale éclairée visant à consacrer Rabat Ville-Lumière, Capitale marocaine de la culture.



A son arrivée au site de l’exposition, SAR le Prince Héritier a passé en revue un détachement de la Garde Royale qui rendait les honneurs, avant d’être salué par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communisation, M. Mohamed Mehdi Bensaid, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, M. Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal, Mme Fatiha El Moudni, et le président du Conseil d’arrondissement Souissi, M. Adil El Atrassi.



Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan a été également salué par le secrétaire général du département de la Communication du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, M. Abdelaziz El Bouzdaini, le développeur britannique de jeux vidéo "LEGO" (invité d’honneur de cette édition), M. Erin Roberts, et la Commissaire du Morocco Gaming Expo 2026, Mme Nissrine Souissi.