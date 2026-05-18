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Madagascar apporte son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume et au plan marocain d’autonomie


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Mercredi 20 Mai 2026

Madagascar apporte son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume et au plan marocain d’autonomie
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La République de Madagascar, attachée au principe de l’intégrité territoriale des Etats membres des Nations unies, a exprimé son soutien au respect de la souveraineté du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint sanctionnant les entretiens, mardi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et la ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar, Mme Alice N’Diaye.

Dans ce communiqué conjoint, la République de Madagascar a également réitéré sa position de soutien au rôle exclusif des Nations unies, ainsi qu'aux efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel pour le règlement du différend autour du Sahara.

Dans cet esprit, la République de Madagascar s'est félicitée de l'adoption de la résolution 2797 par le Conseil de sécurité des Nations unies, affirmant qu'une "véritable autonomie sous souveraineté marocaine pourrait être une solution des plus réalisables".

Dans le même sillage, la République de Madagascar a exprimé son appui à l'Initiative d’autonomie présentée par le Royaume du Maroc qui s'inscrit dans la continuité du consensus international grandissant autour de cette initiative, généré par la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.


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