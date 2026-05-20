Quand la confiance devient le vrai terrain de bataille

Organisée à Bouznika du 21 au 24 mai 2026, la rencontre de la Jeunesse ittihadie intervient à un tournant politique décisif. A l'approche des élections législatives de 2026, une question centrale se pose à nous : comment s'adresser aux citoyennes et aux citoyens dans un langage clair, de proximité, crédible et capable de restaurer la confiance ?



Ce rendez-vous dépasse le cadre d'un simple espace de formation ou d'échange. Il doit s'affirmer comme un laboratoire de préparation politique, de réflexion collective et de mobilisation active. L'enjeu est de permettre aux jeunes de s'approprier pleinement les dynamiques de la bataille électorale : comment convaincre ? Comment écouter ? Comment répondre aux urgences sociales ? Comment s'approprier le numérique et l'intelligence artificielle sans jamais rompre le lien humain et militant avec le terrain ?



Pour l’Union socialiste des forces populaires, la ligne directrice est claire : ériger sa jeunesse en une force d’écoute, de proposition, d’argumentation et d’avenir, apte à porter un discours social-démocrate responsable, profondément ancré dans les préoccupations réelles des Marocaines et des Marocains.



La préparation en amont : Une campagne ne s’improvise pas



Une campagne électorale ne débute pas le jour du collage des affiches. Elle s'amorce bien plus tôt, par le travail de diagnostic, la formation et la structuration. Un discours percutant ne naît pas dans la précipitation ; il se bâtit avec méthode.

Anticiper, c’est décrypter la réalité sociale, appréhender les attentes des citoyens, analyser les carences de l’action gouvernementale, ciseler les messages, outiller les jeunes et hiérarchiser les priorités. Sans cette rigueur préalable, on s'expose à l’improvisation. Or, l’improvisation fragilise la portée du discours.



Toutefois, cette préparation ne saurait se réduire à une accumulation de réunions. Elle exige la construction d'une discipline collective du message. Un parti fort se reconnaît à la cohérence de ses militantes et militants qui, bien qu'utilisant des mots différents, portent une même orientation. Chaque jeune doit être en mesure de répondre avec clarté à trois interrogations fondamentales : pourquoi l’USFP incarne-t-elle l’alternative ? Que propose-t-elle concrètement ? En quoi le vote socialiste peut-il rééquilibrer l’échiquier politique national ?

Dès lors que le message est clarifié, chaque échange de terrain, chaque capsule vidéo, chaque publication numérique et chaque prise de parole s'inscrivent de manière cohérente dans un grand récit politique commun.



Le diagnostic précis : Partir du réel, non des slogans



Aucun discours ne peut emporter l’adhésion s’il s’écarte de la réalité objective. L’électeur n'attend plus de discours fleuves. Il exige une parole qui saisit ses difficultés quotidiennes : le chômage, l’érosion du pouvoir d’achat, la crise du système de santé, la fragilité de l’école publique, la cherté du logement, les disparités territoriales et le déficit de confiance.

La Jeunesse ittihadie doit ainsi cultiver le réflexe du diagnostic avant de formuler sa parole. Un diagnostic précis confère à la critique toute sa crédibilité. La maîtrise des données factuelles structure la force du discours. Une politique qui ignore la réalité est structurellement incapable de la transformer.



Ce diagnostic se doit également d'être territorialisé. Les attentes diffèrent selon qu'on se trouve dans un quartier populaire, une commune rurale, une ville universitaire, une zone industrielle ou une province enclavée. Là où la jeunesse fait face au chômage, il convient de parler d’emploi, de formation et d’égalité des chances. Là où la vie chère asphyxie les ménages, le pouvoir d’achat doit être au cœur de l'argumentaire. Là où les services publics font défaut, les réponses doivent porter sur la santé, l’éducation, le transport et la justice territoriale.

La puissance du discours ittihadi résidera dans cette aptitude à connecter le quotidien des citoyens au projet national du parti.



La maîtrise du discours : Un jeune qui convainc est un jeune préparé



Responsabiliser la jeunesse ne consiste pas simplement à l'exposer devant les caméras ou à la solliciter au moment du scrutin. Cela implique de la former, de l’écouter, de l'investir de rôles stratégiques et de lui fournir les clés de la persuasion.

Le jeune militant doit assimiler le programme du parti, appréhender les cadres juridiques électoraux, maîtriser les indicateurs socio-économiques majeurs et savoir adapter sa communication selon les publics : jeunes, femmes, travailleurs, commerçants, agriculteurs, classes moyennes, étudiants, populations des quartiers populaires ou du monde rural.

L’impact d'un discours ne dépend pas uniquement de l’enthousiasme. Il découle de la compétence. Plus le jeune maîtrise son sujet, plus sa parole gagne en sérénité et en précision, transformant ainsi chaque débat en une opportunité de conviction.



L’écoute et l’interaction : Avant de parler, il faut écouter



La politique ne commence pas au microphone, ni devant un PC ; elle s’initie par l'écoute. Les citoyennes et les citoyens ont besoin de sentir que leur voix pèse, que leurs difficultés sont comprises, et que le parti ne vient pas seulement solliciter un suffrage, mais partager une préoccupation légitime pour y apporter des solutions viables.

Cette écoute doit s'ériger en règle d'or pour la Jeunesse ittihadie, que ce soit au sein des quartiers, des universités, des marchés, des cafés, du tissu associatif ou des espaces numériques. Mais l’écoute passive ne suffit pas. Elle exige une interaction authentique, des réponses sérieuses, une reconnaissance des inquiétudes et le refus des éléments de langage préfabriqués.

L’écoute engendre la proximité. L’interaction forge la confiance. Et la confiance demeure le premier jalon de l’adhésion politique.



Eviter les grandes allocutions : la force du discours réside dans sa clarté



Face à la saturation du bruit numérique, la parole politique doit se distinguer par sa clarté, sa pondération et son utilité. Le discours ittihadi doit se tenir à l'écart de l’agitation, de l’invective et des réactions émotives instantanées. Il s'agit de dire moins, mais de dire mieux : aller à l'essentiel avec des mots simples, une idée maîtresse et une argumentation rigoureuse.

L’électeur ne recherche pas la voix la plus forte, mais l'explication la plus lumineuse. Il n’attend pas une posture purement offensive ; il espère un discours qui identifie le problème, formule la solution et démontre la faisabilité du changement.

La jeunesse doit par conséquent s'approprier l’art du « peu mais juste » : une idée limpide, une formule percutante, une illustration concrète et une conclusion mémorable.



Le numérique : Incarner la modernité sans renier l’éthique



Les dynamiques électorales se jouent désormais en grande partie dans la sphère numérique. Les jeunes doivent y déployer une présence organisée, structurée et créative : produire des contenus qualitatifs, vulgariser le programme, déconstruire les infox, démocratiser le discours politique et faire des réseaux sociaux des agoras de débat constructif plutôt que des arènes de discorde.



L’intelligence artificielle offre des opportunités réelles pour calibrer les messages, synthétiser les données, concevoir des supports visuels ou adapter la communication à des publics cibles. Pour autant, elle ne supplantera jamais la figure du militant de terrain, la sincérité du contact direct et l’authenticité de l’engagement politique.

Par ailleurs, l’usage du numérique doit impérativement respecter un cadre éthique strict : proscription de la manipulation, des fausses informations, de la violence verbale et de l'exploitation indue des données personnelles. La modernité politique ne consiste pas à copier les dérives algorithmiques des réseaux sociaux. Elle réside dans l'utilisation intelligente des outils contemporains pour mieux informer, mieux expliquer et mieux mobiliser.

Le numérique doit fortifier la démocratie et non l'altérer. C’est sur ce terrain que l’USFP peut réaffirmer sa singularité : une parole moderne et réactive, mais rigoureuse ; offensive, mais digne ; jeune, mais profondément responsable.



Critiquer et construire : L’opposition de proposition



Le discours électoral de l’USFP doit opérer une articulation constante entre critique et construction. S'il est impératif de dénoncer les politiques publiques qui ont précarisé le pouvoir d’achat, accentué les fractures sociales et nourri le désenchantement des jeunes, il serait stérile de s'en tenir là.

Nous les ittihadis, notre critique tire sa légitimité de l'alternative que nous portons. Nous formulons des propositions parce que nous assumons pleinement notre responsabilité historique. La force de l’USFP réside dans son positionnement de formation social-démocrate qui ne se contente pas de cartographier la crise, mais qui trace une trajectoire claire pour la surmonter.

Ce discours constructif a le pouvoir de transmuer la colère en conscience politique, la protestation en choix démocratique, et les échéances électorales en leviers de refondation de la confiance.



De la jeunesse militante à la jeunesse dirigeante



L'erreur majeure serait de reléguer la jeunesse au rôle exclusif d'équipe d'animation de campagne. La Jeunesse ittihadie doit s'imposer comme le moteur du renouvellement politique. Elle doit prendre une part active à l’élaboration du message, à l’analyse des attentes sociétales, à la création des contenus, à l’organisation logistique, à l’observation des scrutins et à la défense du projet social-démocrate.



Les jeunes ne sauraient être mobilisés uniquement pour le collage des affiches ou le relais passif des publications sur les réseaux sociaux. Ils doivent être parties prenantes de la réflexion, des processus décisionnels, de la force de proposition et des mécanismes d’évaluation. C’est par cette exigence que s'édifie une nouvelle génération politique, apte à s’adresser à la société avec autorité et à porter l’alternative avec assurance.

Rappelons-nous par ailleurs qu'unecampagne d'envergure ne repose pas sur des exécutants, mais sur des militants formés, responsabilisés, valorisés et respectés.



Bouznika, tremplin d’une nouvelle culture de campagne



A Bouznika, l'enjeu dépasse la seule préparation d'une échéance électorale. Il s'agit d'imaginer un nouveau logiciel de l'action politique : plus proche, plus intelligible, mieux argumentée, éthique et résolument jeune.



Les élections à venir ne constitueront pas simplement une course aux sièges ; elles scelleront une bataille pour la confiance. Or, la confiance ne va pas à la surenchère verbale. Elle s'accorde à celles et ceux qui savent faire preuve d'écoute, de discernement, de justesse dans le propos, et qui proposent un cap lisible pour substituer l’espoir au découragement qui n'a cessé de gagner du terrain.



Il appartient donc à la Jeunesse ittihadie de s'approprier pleinement sa place dans ce combat démocratique. Sa présence doit être totale : sur le terrain, dans les quartiers, les universités, le tissu associatif, les milieux professionnels et les espaces numériques. Elle doit faire résonner une parole claire, responsable et courageuse, capable de briser les logiques de résignation, de vaincre l’indifférence et de transformer l’engagement politique en action d'utilité publique.



L’Union socialiste des forces populaires a besoin d’une jeunesse qui ne subit pas la campagne, mais qui l’impulse, l’enrichit et lui insuffle son énergie. Une jeunesse en phase avec les outils technologiques de son époque, tout en demeurant inflexible sur les valeurs fondatrices du parti : la liberté, la démocratie, la justice sociale, l’égalité, la dignité et la consolidation de l’Etat social.

A Bouznika, notre message doit être clair: la jeunesse ittihadie n’est pas une force d’appoint. Elle est l'incarnation de l’avenir. Elle n’est pas seulement conviée à soutenir une campagne ; elle est appelée à bâtir l’alternative démocratique crédible de 2026.



C’est par la confiance, la clarté, la rigueur organisationnelle, la proximité et la solidité de notre engagement que l’USFP transformera ce rendez-vous électoral en un grand moment de mobilisation populaire, de reconquête démocratique et d’affirmation d’un projet social d'avenir pour le Maroc.



Par Mohamed Assouali

Membre du Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires

Secrétaire provincial du parti à Tétouan