Royaume-Uni : Croissance inattendue de 0,3 % au deuxième trimestre

Vendredi 22 Août 2025

L’économie britannique a progressé de 0,3% au deuxième trimestre, dépassant les prévisions des économistes qui tablaient sur 0,1%, selon l'Office national des statistiques (ONS).

D’après les données, publiées jeudi par l’ONS, cette croissance a été portée par les secteurs des services, de la construction et de la fabrication, l’économie ayant progressé de 0,4 % en juin, un rythme supérieur aux attentes, après un recul en avril et en mai.

La Chancelière de l’Échiquier britannique, Rachel Reeves, a qualifié ces chiffres de "positifs", tout en soulignant qu’"il reste encore beaucoup à faire pour construire une économie au service des travailleurs".

Les chiffres du deuxième trimestre montrent également une économie fortement dépendante du secteur public, les dépenses publiques ayant augmenté de 1,2 %, rapporte la MAP.

Par ailleurs, l’investissement des entreprises a reculé de 4 % sur cette même période, effaçant la hausse de 3,9 % enregistrée au cours des trois premiers mois de l’année. La consommation des ménages n’a progressé, quant à elle, que de 0,1 %.

Selon les données de l’ONS, le PIB a enregistré un bond de 1,2 % par rapport au deuxième trimestre de l’an dernier, au moment où le PIB par habitant a augmenté de 0,7 % sur la même période.

Cette légère expansion fait suite à un premier trimestre soutenu par un bond des exportations vers les États-Unis avant l’instauration de droits de douane américains.

À la suite de la publication de ces données, la livre sterling a grimpé jusqu’à 1,359 dollar américain avant d’abandonner ses gains.


