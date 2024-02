Royal Air Maroc récompense ses vendeurs en Tunisie

La Représentation régionale en Tunisie de Royal Air Maroc (RAM) a organisé vendredi une cérémonie pour récompenser ses meilleurs vendeurs de son réseau de distribution composé des agences de voyages tunisiennes.



En effet, la RAM permet aux vendeurs inscrits à son programme de ventes gagnantes baptisé "VENGA" de cumuler des points qui sont octroyés sous forme de cartes cadeau.



A cette occasion, le représentant régional de la compagnie nationale en Tunisie, Mohamed Issam Mosseddaq, a procédé à la remise aux top vendeurs présents des cartes cadeau qui offrent une solution de paiement auprès de plus de 1200 enseignes affiliées, dont la grande distribution, habillement, etc.



La RAM programme 2 vols quotidiens de Casablanca à Tunis avec des départs de Casablanca à 08h et 14h et des départs de Tunis à 12h et 18h, ce qui permet de connecter un réseau de plus de 80 destinations internationales de/vers Tunis.