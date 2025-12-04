Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Ronaldo Nazário: Le Maroc joue un football merveilleux ces dernières années

Lundi 8 Décembre 2025

Ronaldo Nazário: Le Maroc joue un football merveilleux ces dernières années
Ronaldo Nazário: Le Maroc joue un football merveilleux ces dernières années
Autres articles
Le Maroc joue un "football merveilleux" ces dernières années, a affirmé, samedi à Washington, la légende du football brésilien et mondial, Ronaldo Nazário, qui a estimé que la sélection marocaine sera un adversaire redoutable pour le Brésil lors du Mondial 2026.

"Le Maroc joue un football merveilleux depuis cinq ou six ans. Il a atteint les demi-finales lors du dernier Mondial au Qatar", a dit "El Fenômeno" lors de la cérémonie consacrée à la présentation du calendrier des matchs comptant pour la phase des groupes du Mondial 2026.

Commentant le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui a placé le Brésil dans le groupe C aux côtés du Maroc, de l'Écosse et d’Haïti, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Real Madrid a présenté Les Lions de l’Atlas comme l’adversaire le plus redouté de la Seleçao lors de la phase des poules.

"C'est un groupe difficile, mais je pense que ça devrait aller", a-t-il dit, reconnaissant toutefois que le duel Maroc-Brésil sera un "match compliqué".

L’ancien international brésilien a, en outre, qualifié l’équipe écossaise de "coriace", ajoutant que les horaires des matchs sont favorables au Brésil "car il ne ferait pas trop chaud".

Le premier match de la sélection marocaine contre le Brésil aura lieu à New York (New Jersey), le samedi 13 juin 2026 à 18H00 (heure locale d'été - 23H00 GMT+1), selon le calendrier des matchs annoncé samedi par la FIFA.
 
 

Libé

Lu 113 fois

Tags : football merveilleux, Maroc, Ronaldo Nazário

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication