Transfert record de Lucas Paqueta de West Ham à Flamengo

L'international brésilien Lucas Paqueta a été transféré du club anglais de West Ham vers l'équipe carioca de Flamengo pour 42 millions d'euros, un montant record dans le football sud-américain, selon la presse locale.



L'accord avec le club de Rio, champion en titre du Brésil et vainqueur de la Copa Libertadores, pour un "transfert définitif" a été confirmé mercredi par le club de Premier League où Paqueta jouait depuis 2022.



Selon la presse, Paqueta, 28 ans, signera un contrat de cinq saisons avec un club où il a commencé sa carrière professionnelle en 2016. Le milieu offensif auriverde (61 sélections, 12 buts) avait ensuite rejoint l'Europe en 2019, d'abord à l'AC Milan (2019-2020) puis à l'Olympique lyonnais de 2020 à 2022 avant de rallier Londres.



Cette saison, Paqueta a disputé 18 matches avec West Ham, inscrivant quatre buts.

Il s'agit d'un "transfert historique", a écrit le Flamengo sur ses réseaux sociaux dans un message accompagné d'une vidéo où Paqueta se dit "très heureux de revenir à la maison".

