Ronaldo : Le Real n'a jamais remporté cinq trophées en une année

"Nous voulions gagner parce que le Real Madrid n'a jamais remporté cinq trophées en une année", a réagi Cristiano Ronaldo, l'auteur du seul but de la finale du Mondial des clubs face aux Brésiliens de Gremio, samedi, à Abou Dhabi.

Un coup franc direct du quintuple Ballon d'or a suffi, en effet, à donner le 3e Mondial des clubs au Real après 2014 et 2016, soit autant que l'ennemi historique du FC Barcelone. Après la Liga, la Ligue des champions, les Supercoupes d'Europe et d'Espagne, voilà effectivement le Real avec un cinquième trophée lors de la saison en cours.

"Je pense que nous avons bien joué et mérité de gagner. Le chiffre (7e but en Mondial des clubs, 15 buts cette saison toutes compétitions confondues) parle de lui-même. J'ai répondu sur le terrain. L'équipe a été phénoménale et ce nouveau trophée fait une ligne de plus dans notre CV", a ajouté CR7, double buteur en finale de Ligue des champions face à la Juventus Turin.