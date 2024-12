Révision annuelle des listes électorales générales : Le dépôt des nouvelles demandes d'inscription ouvert jusqu'au 31 décembre 2024

L'opération de dépôt des nouvelles demandes d'inscription en vue de la révision annuelle des listes électorales générales au titre de 2025 est ouverte jusqu’au 31 décembre 2024, annonce, lundi, un communiqué du ministre de l’Intérieur.



"En prévision de l'opération de révision annuelle des listes électorales générales au titre de l'année 2025, le ministre de l'Intérieur rappelle aux citoyens et citoyennes non encore inscrits sur lesdites listes, remplissant les conditions légales et âgés d'au moins 18 ans ou devant atteindre cet âge le 31 mars 2025, que l'opération de dépôt des nouvelles demandes d'inscription sur lesdites listes est ouverte jusqu'au 31 décembre 2024", indique le communiqué.



Les citoyens et citoyennes concernés sont appelés à déposer leurs demandes directement auprès des bureaux de l'autorité administrative locale dont relève leur lieu de résidence ou via le site "www.listeselectorales.ma", souligne la même source.



De même, les citoyens et citoyennes ayant changé leur lieu de résidence doivent soumettre, dans le même délai, leurs demandes de transfert d’inscription à la liste électorale de la commune ou l’arrondissement dont relève leur nouveau lieu de résidence.



Concernant les citoyens et citoyennes inscrits sur ces listes, qui ont changé le lieu de résidence dans la même commune ou le même arrondissement, ils doivent, dans le même délai, en informer l’autorité administrative dont relève leur nouveau lieu de résidence afin d’actualiser leur adresse dans la liste électorale de la commune ou l'arrondissement concernés.



Par ailleurs, les électeurs et électrices inscrits sur les listes électorales générales peuvent vérifier leurs données personnelles contenues dans ces listes en envoyant un SMS au numéro gratuit 2727, conclut le communiqué.