Lundi 8 Septembre 2025

Rentrée scolaire : Les librairies prises d'assaut
Avec la rentrée scolaire, les librairies de la ville de Rabat et de ses environs connaissent une activité exceptionnelle. Prises d'assaut par des élèves et des familles en quête de manuels et de fournitures scolaires, elles se transforment, en cette période, en un espace bondé où règne une ambiance marquée par une intense préparation pour une nouvelle étape après les vacances d'été.

En effet, la rentrée scolaire représente un rituel annuel dans la vie des familles marocaines qui, malgré les contraintes financières, veillent à se procurer les manuels et fournitures scolaires nécessaires pour offrir à leurs enfants les moyens d’accéder au savoir et leur permettre d'entamer avec confiance une nouvelle année scolaire prometteuse.

Ces familles, convaincues que l’éducation constitue un pont vers un avenir meilleur et un moyen de construire une personnalité équilibrée, n'hésitent pas à sacrifier d'autres dépenses, faisant ainsi de l'éducation une priorité absolue.

De leur côté, les libraires, conscients de leur rôle culturel et éducatif, accordent une attention toute particulière à cette période, en s'assurant de la disponibilité de l'ensemble des manuels scolaires et fournitures essentiels demandés par les élèves et leurs parents.

Dans ce sens, Mehdi Ben Taybi, employé dans l'une des grandes librairies de la capitale, a souligné que la rentrée scolaire constitue pour les libraires "la période la plus importante de l'année, vu qu'elle enregistre une affluence exceptionnelle".

Dans une déclaration à la MAP, il a fait observer que les librairies se préparent à ce rendez-vous plusieurs semaines à l'avance, en veillant à garantir la disponibilité des manuels officiels et complémentaires les plus demandés, rappelant que leur rôle ne se limite pas uniquement à la vente.

"La librairie est devenue un espace culturel et éducatif par excellence qui contribue à inculquer l'amour du savoir aux générations montantes, tout en faisant de la rentrée scolaire un moment empreint d'espoir et d'optimisme", a-t-il estimé.

Dans le même esprit, Hassan, père d’un élève du primaire, souligne que l’achat des manuels et des fournitures scolaires transmet aux enfants un message fort : celui que l’éducation demeure la priorité absolue. Pour lui, la rentrée scolaire est une étape marquée par des émotions intenses, où se mêlent la joie de commencer une nouvelle année et le sens de responsabilité.

Pour Fatima, mère de deux élèves du primaire, elle a affirmé qu'elle ne ménage aucun effort pour répondre aux besoins scolaires de ses petites, estimant que le sacrifice pour l'éducation est un investissement pour assurer à ses enfants une place honorable dans la société.

"Mes filles ont hâte de rejoindre les bancs de l’école, vu que ce retour symbolise pour elles le début d’une nouvelle étape pleine de défis", a-t-elle confié, ajoutant que cela fait de la rentrée scolaire un moment décisif, qui mérite l'engagement et la mobilisation de tous.


