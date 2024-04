Rencontre consultative sur l’entrepreneuriat féminin à Salé

L’association professionnelle pour l’entrepreneuriat féminin au Maroc organise, ce jeudi, à la plateforme des jeunes à Sala Al Jadida, les travaux de la 2ème rencontre consultative avec la participation des instances civiles opérant dans le domaine de l’entrepreneuriat féminin, d’experts, de chercheuses, d’académiciennes, ainsi que de représentants des institutions publiques et départements gouvernementaux.



Cette rencontre a pour objectif la consolidation des efforts déployés pour apporter le soutien nécessaire aux petites entreprises.



Ladite rencontre qui sera organisée en partenariat avec la province de Salé, la Chambre de l’industrie, du commerce et des services de la région Rabat-Salé-Kénitra, l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences, connaîtra la participation de 40 femmes marocaines.



Cette rencontre, qui représente la 2ème étape dans le cadre du projet subventionné par le Centre international de l’entreprise privée, baptisé «Campagne de plaidoirie au profit de la femme entrepreneuse», a pour objectifs également la mise en œuvre optimale de différents programmes publics pour obtenir plus d’acquis au profit des femmes entrepreneuses dans le projet de loi de Finances 2025. Et ce dans la perspective de renforcer l’approche genre dans le domaine de l’investissement et l’identification des défis auxquels est confrontée la femme entrepreneuse marocaine.