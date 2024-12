Relance de la station touristique de Mogador

La station touristique de Mogador, lancée en 2004 par S.M. le Roi Mohammed VI, amorce une nouvelle étape grâce à la signature d’un accord stratégique sur la Société d’Aménagement d’Essaouira Mogador SA (SAEMOG).



Cet accord permettra la renaissance de cette destination emblématique et contribuera à l’élargissement de l’offre touristique sur la région d’Essaouira, implémentant ainsi la vision stratégique de S.M le Roi Mohammed VI pour le secteur.



Cet accord, qui marque une étape clé dans le développement touristique de la région, engage trois acteurs majeurs : M. Samih Sawiris, M. Hussain Al Nowais à travers Al Nowais Investments LLC, et M. Hossam El Shaer à travers Eastern Investment LTD. Ensemble, ils acquièrent 100 % du capital social et des droits de vote de SAEMOG, tout en signant un accord de restructuration des dettes avec le consortium bancaire. Ces accords stratégiques ont permis à la société d’assainir ses passifs grâce à l’injection de nouveaux fonds, garantissant ainsi une base financière solide pour la relance du projet.



Cette opération, validée par le Conseil de la concurrence le 5 décembre 2024, fait également suite au mémorandum d’entente signé le 22 février 2023 entre l’Etat marocain et le consortium d’investisseurs. Ce partenariat stratégique traduit une ambition commune : transformer la station touristique Mogador en une destination touristique intégrée de classe mondiale, tout en valorisant l’authenticité et le patrimoine unique d’Essaouira.



La rénovation des infrastructures existantes, combinée à la construction de nouveaux équipements, s’inscrit dans une stratégie de montée en gamme. D’ici trois ans, les composantes clés de la première phase seront opérationnelles, incluant la transformation de l’hôtel existant en une référence d’hospitalité moderne, l’extension de l’hôtel existant, la conversion du club-house actuel en boutique-hôtel, et la construction d’un nouveau club-house.



Les autres développements, tels que le Club Med, des résidences touristiques et des maisons d’hôtes, ainsi qu’une zone commerciale et de loisirs intégrée au village Mogador, seront réalisés dans la deuxième partie de la phase 1 de la stratégie lancée aujourd’hui. L’objectif est de consolider Essaouira-Mogador en tant que destination touristique intégrée, dotée de nombreux atouts pour devenir l’une des stations les plus prometteuses de la région.



Cette première phase permettra le développement d’une capacité d’accueil touristique comprise entre 800 et 1000 clefs. Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet global d’investissement direct et indirect de 5 milliards de dirhams structuré en deux phases. La deuxième phase portera sur l’aménagement et le développement d’un périmètre de 266 hectares, avec un démarrage prévu sept ans après l’achèvement de la première phase.



Portant une vision à long terme, Mogador ambitionne de devenir un pôle d’attraction touristique majeur, offrant une expérience unique et diversifiée, tout en contribuant significativement au développement économique et social de la région.



Une relance touristique ambitieuse



Située à seulement 3 km au sud du centre-ville d’Essaouira, la station Mogador s’étend sur 590 hectares de terrains forestiers, offrant un cadre naturel exceptionnel. Sa première phase, développée sur 320 hectares, a déjà donné naissance à des infrastructures emblématiques, dont deux parcours de golf signés par le légendaire Gary Player, un hôtel de luxe de 175 clés et des terrains destinés à des projets résidentiels et commerciaux.



La relance de la SAEMOG, initiée dans le cadre du mémorandum d’entente, prévoit une transformation complète. Sur les trois prochaines années, les investisseurs s’engagent à procéder à la rénovation et à l’extension de l’hôtel existant, la conversion du club-house actuel en boutique-hôtel, et la construction d’un nouveau club-house. A cela s’ajoutent sur les sept prochaines années la création d’un Club Med, et l’aménagement d’un ensemble de résidences touristiques et de maisons d’hôtes. Une zone commerciale et de loisirs intégrée au village Mogador viendra enrichir cette offre, renforçant ainsi l’attractivité de la destination.



Grâce à ces investissements d’envergure, estimés à plus de 5 milliards de dirhams, Mogador ambitionne de diversifier son offre touristique et d’augmenter significativement sa capacité d’accueil. Le projet devrait générer plus de 2.000 emplois directs et 6 000 indirects, devenant ainsi le principal moteur économique de la région.