Rabat : L'ONEE tient la 8ème session de son Conseil d'administration

La 8ème session du Conseil d'administration de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) s'est tenue, lundi à Rabat, sous la présidence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, sur délégation du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.



Les travaux ont été principalement consacrés à l'approbation du plan d'équipement 2025-2030 et des plans d'action et budgets de l'Office, ainsi qu'à l'examen du bilan des réalisations et des comptes.



Dans son allocution d'ouverture, Mme Fettah a souligné l'importance de cette session du Conseil, qui intervient dans un contexte marqué par des enjeux majeurs liés à la transition énergétique et au stress hydrique.



Elle a salué les efforts louables de l'ONEE et de ses équipes visant la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales dans les domaines de l'énergie, de l'eau et du développement durable.



De son côté, le directeur général de l'ONEE, Tarik Hamane, a mis l'accent sur les profondes mutations que connaissent les secteurs de l'électricité et de l'eau potable, rapporte la MAP.

Il a ainsi souligné la mobilisation de l'Office pour relever les défis liés au stress hydrique, à l'augmentation de la demande et à la hausse des cours des combustibles et des matières premières et leur volatilité.



M. Hamane a précisé que les plans d'action de l’Office seront orientés davantage pour accompagner les initiatives de décarbonation de l’économie nationale et de promotion de l'investissement privé. De même, l'Office a lancé plusieurs chantiers stratégiques visant la refonte et la pérennisation de son modèle, la modernisation de sa gestion et la fiabilisation de ses outils de pilotage.



M. Hamane a exposé le bilan de l'ONEE pour la période 2022-2024, mettant en exergue la réalisation d'un programme d'investissement de plus de 22 milliards de dirhams (MMDH), dont 10,7 MMDH pour l'électricité et 11,3 MMDH pour l'eau potable et l'assainissement liquide.



Ces investissements ont porté la puissance électrique installée à 12.017 MW, dont 45,4% en énergies renouvelables, se rapprochant ainsi de l'objectif fixé par le Royaume pour porter leur part à plus de 52% en 2030. Ces réalisations ont permis également l’équipement d’un débit global en eau potable de 86,3m3/s portant ainsi le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural à 98,8% au profit d'environ 13,55 millions d'habitants, outre la réalisation de sept nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer d'une capacité de 71,5 Mm3/an.



En 2024, l'Office a assuré la satisfaction de la demande électrique ayant atteint 45.713 GWh, en progression de 3,9% par rapport à l'année précédente, avec un pic de consommation de 7.580 MW. Concernant l'activité de l’eau potable, la production de l'Office s'est établie en 2024 à 1.374 Mm3, dont 934 Mm3 à partir des eaux de surface, 374 Mm3 à partir des ressources souterraines et 66 Mm3 à partir du dessalement de l'eau de mer.



Le DG de l'ONEE a présenté ensuite le plan d'équipement 2025-2030, axé sur le développement et la réalisation de projets visant l'accélération de la transition énergétique par l'intégration massive des énergies renouvelables, le développement des moyens adéquats de stockage et de flexibilité et le renforcement du réseau de transport et sans expansion, ce qui permettra d'atteindre dès fin 2027 un taux de capacité installée en énergies renouvelables de 56%.



Ce plan d'équipement porte sur une enveloppe globale sur la période 2025-2030 de 177 MMDH pour l'électricité et de 43 MMDH pour l'eau potable, à financer à hauteur de 72% par le secteur privé.



Ce plan prévoit la réalisation d’un programme de développement des capacités de production d’électricité renouvelable de 100 MMDH, pour une capacité de 12,5 GW, représentant 80% de la capacité additionnelle prévue pour la période 2025-2030.



La réalisation de ce programme EnR (énergies renouvelables) requiert l'anticipation de solutions de stockage et de flexibilité à travers notamment la réalisation en 2026 de projets de systèmes de batteries (BESS), d'une capacité totale de 1.600 MWh, et d'un programme de moteurs à combustion au gaz naturel d'une capacité entre 300 et 450 MW ainsi que de la centrale turbine à gaz d'El Wahda de 990 MW, dont la mise en service est prévue pour début 2027.



En ce qui concerne l'activité de l'eau potable, le programme d'équipement pour les cinq prochaines années est axé sur la sécurisation de la production d'eau potable et le renforcement de l'offre destinée au milieu rural ainsi que l’optimisation de l'efficacité des réseaux de production existants. A l'issue de ce programme, la capacité de dessalement prévue par rapport aux besoins en eau potable en capacité atteindra 63% en 2030.



Au terme de ces discussions, le Conseil a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui ont été soumises et qui sont en phase avec les objectifs de l'Office, tant en matière de développement des activités de l'ONEE qu'en matière d'amélioration de ses performances techniques et managériales.



Ont également pris part à cette session, des membres du Conseil d'administration, représentant les départements ministériels concernés, le DG de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'Etat (ANGSPE), ainsi que des responsables de l'ONEE.