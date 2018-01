Des golfeurs amateurs marocains ont participé, à l’initiative de la Fédération Royale marocaine de golf, au Qatar Amateur Championship.

Plus de 120 joueurs venus de nombreux pays ont affronté le difficile parcours du Doha Country Club.

Durant 2 Tours, Ayoub Id Omar a occupé la 1ère place pour finalement terminer 2ème (69-72-73 214 -2), derrière Ahmed Baig (Pakistan) Am. (73-70-70 213 -3) et Joshua White (Angleterre) (Pro 70-73-73 213 -3), premiers ex aequo.

3ème Ayoub Id Omar (Maroc)Am. 69-72-73 214 -2

Les autres golfeurs marocains El Mehdi Fakori et Soufiane Dahmane ont terminé respectivement 15ème et 21ème.