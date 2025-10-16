Projection en avant-première à Casablanca du dernier film de Mohamed Karrat "Résilience"

"Arco"



Avec "Arco" du Français Ugo Bienvenu, Natalie Portman s'essaie à la production d'un long métrage d'animation, avec l'envie de "faire des films qui créent un monde meilleur" pour les enfants.

La star américaine, connue pour ses rôles dans "Black Swan" ou "Thor", est venue présenter au festival Lumière à Lyon, dans le centre-est de la France, cette fable écofuturiste qu'elle a coproduite et dont elle assure une des voix.

Sacré Grand prix du Festival d'Annecy (sud-est) et un temps pressenti pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film international, "Arco" raconte l'histoire d'un petit garçon du même nom vivant dans un futur lointain en harmonie avec la nature.

Une cape arc-en-ciel lui permet de voyager dans le temps. Mais il perd le contrôle de son tout premier vol et tombe dans un autre futur, plus proche de nous, assombri par des catastrophes climatiques à répétition. Il y rencontre Iris, une petite fille du même âge qui va tout faire pour qu'il puisse rentrer chez lui.

Le film se termine sur un appel à croire en la force de la créativité, au pouvoir de changer les choses.

"Nous voulons faire des films qui créent un monde meilleur pour nos enfants, et que nous pouvons partager avec nos enfants", a expliqué Natalie Portman, elle-même mère de deux enfants, lors d'une avant-première lundi.