Le FIFM, un vecteur du rayonnement du cinéma marocain

Le Festival international du film de Marrakech confirme son rôle en tant que vecteur du rayonnement du cinéma marocain et levier de développement de l’industrie cinématographique nationale, ont souligné plusieurs professionnels du secteur.



Approchées par la MAP, des figures du 7e art marocain ont mis en avant l’importance de ce rendez-vous devenu incontournable pour la promotion du cinéma national, l’ouverture sur le monde et la rencontre entre professionnels.



Pour l’actrice Bouchra Ahrich, le Festival constitue "un espace de tolérance, d’échange et de partage, offrant une vitrine exceptionnelle pour la production marocaine".

Elle a noté que cette manifestation, qui accompagne l’évolution du cinéma national depuis plus de deux décennies, contribue fortement à son rayonnement international, tout en permettant aux étudiants et jeunes cinéastes "de rencontrer des réalisateurs de renom et de s’inspirer de leurs parcours".



"La sélection des films en compétition est rigoureuse et de haut niveau, mêlant œuvres de grands réalisateurs et productions de jeunes talents marocains", a indiqué l’actrice, ajoutant que "le cinéma peut transformer la vision du monde, mais pour toucher le spectateur, il faut conserver la passion dans le travail et faire évoluer le talent par la voie académique".



De son côté, le critique cinématographique Abdelkarim Ouakrim a mis en relief le choix porté sur les films en compétition dans le cadre de ce Festival, marqué par un niveau élevé et la présence de réalisateurs de renom.



Selon lui, le Festival a largement contribué à l’évolution du cinéma marocain et à son rayonnement international, s'érigeant en plateforme essentielle où les grands producteurs découvrent la nouvelle production marocaine.



Il a relevé que le niveau du cinéma national se confirme d’année en année, comme en témoignent les œuvres portées par plusieurs jeunes cinéastes marocains.

Pour sa part, l’actrice Amal Al Atrach a exprimé sa grande satisfaction de participer au Festival, précisant qu’il ne s’agit pas de sa première présence et qu’elle entretient depuis près de vingt ans "une relation étroite et continue" avec cet événement.



Elle a souligné son attachement au septième art, estimant que la projection en salle demeure "la manière la plus authentique et la plus immersive d’apprécier le cinéma".



À son tour, le réalisateur franco-marocain Kamal Hachkar a salué "un merveilleux festival", marqué par des rencontres riches entre acteurs, producteurs et réalisateurs venus du monde entier, soulignant la dimension internationale et la vitalité de cet espace de création et de dialogue.



Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 22e édition du Festival international du film de Marrakech se poursuit jusqu’au 06 décembre, avec la participation de grandes figures du cinéma, de l’art, de la culture et des médias, du Maroc et de l’étranger.

