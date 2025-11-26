"Extasia" de Yassine Ahajjam présentée au Festival "Nuits d'Orient" de Dijon

Autres articles
La pièce de théâtre "Extasia", mise en scène par l'artiste marocain Yassine Ahajjam, a été présentée, mercredi soir, au Festival "Nuits d'Orient et d'ailleurs" de Dijon, un évènement tourné vers le métissage et le dialogue interculturels.
Cette représentation théâtrale s'est déroulée dans la salle "Le Cèdre" en présence du consul général du Maroc à Dijon, Souhail Bouslikhane, du maire de Chenôve, Thierry Falconnet, de personnalités françaises de divers horizons et de plusieurs membres de la communauté marocaine.
A cette occasion, M. Falconnet s'est dit heureux d'assister "à une performance théâtrale exceptionnelle mêlant textes poétiques et philosophiques, mapping et musique".
Le spectacle, a-t-il dit, a été l'occasion de réfléchir à la condition des femmes et à leur place dans la société, devant un public réceptif, reflétant la diversité de la population "de notre ville mosaïque, terre d’accueil et de mélanges", tout en saluant la dynamique bilatérale franco-marocaine et les excellentes relations unissant les villes de Chefchaouen et Chenôve.
M. Ahajjam a, de son côté, relevé que le spectacle "Extasia", en tant que facette de la diplomatie culturelle, "contribue à faire connaître la place de choix qu'occupe la filière de création artistique et théâtrale au Maroc".
Cette œuvre, produite en 2023 en coopération avec le théâtre national Mohammed V, a remporté un franc succès au Festival de théâtre de Baghdad (2024) et au Festival international de Jordanie 2025 où elle a reçu trois prix, a déclaré à la MAP l’acteur et metteur en scène marocain.
La représentation d’"Extasia", par la troupe de la "Fondation Ard Chaouen des cultures", a été suivie d'un débat interactif centré sur l'expérience théâtrale marocaine et la dynamique d'échange culturel entre le Royaume et l'Hexagone.
Inspirée de la figure de Lilith, cette pièce de théâtre explore la condition féminine à travers une esthétique audacieuse qui plonge dans un univers où se confondent réel et imaginaire, l'ambition étant d'inviter le public à découvrir une expérience artistique à la fois singulière et universelle.
Placée sous le signe du dialogue des cultures, l'édition 2025 du Festival de Dijon (14-28 novembre) propose 145 rendez-vous culturels, expositions, concerts, conférences, pièces de théâtre et projections de films, dans 46 lieux d’accueil répartis sur l’agglomération.
Pas moins de 80 partenaires sont mobilisés pour faire vivre cet événement, reflet d’une volonté partagée de favoriser la rencontre entre les cultures de l’Orient et de l’Occident. A travers les arts visuels, la gastronomie ou le théâtre, cet évènement illustre plus que jamais la vitalité des échanges entre les deux rives de la Méditerranée et la place important qu'occupe le Maroc dans la région.
Bouillon de culture
Salon
La 15ème édition du Salon régional du livre et de l'édition s'est ouverte, mercredi soir à Dakhla, à l'initiative de la Direction régionale de la culture de Dakhla-Oued Eddahab.
Cette manifestation culturelle, qui se poursuivra jusqu’au 3 décembre, s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 50ᵉ anniversaire de la glorieuse Marche Verte et du 70ᵉ anniversaire de la Fête de l’Indépendance.
Organisé avec le soutien de la Direction du livre, des bibliothèques et des archives, en coopération avec la wilaya de la région, et les instances élues, ce rendez-vous culturel est marqué par la participation d’une trentaine d’exposants représentant des maisons d’édition nationales, des librairies locales et nationales et des institutions concernées par le domaine du livre et de la lecture.
Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la culture à Dakhla-Oued Eddahab, Mamoun El Boukhari, a souligné que cette édition met à l’honneur le livre, les éditeurs et les lecteurs, se félicitant de la participation de plusieurs exposants issus de plusieurs régions du Royaume, proposant des ouvrages à des prix accessibles.
Quelque 20.000 ouvrages sont exposés chaque année dans ce Salon, a-t-il fait savoir, notant que ce rendez-vous culturel vise à consolider l'acte de lecture, à soutenir les écrivains et à les rapprocher du grand public.
Le programme de cet événement comprend une série d'activités ludiques et éducatives pour les enfants, ainsi que des conférences, des rencontres intellectuelles, des signatures d’ouvrages et des soirées littéraires et poétiques.
