Prêts de joueurs saoudiens : Le syndicat espagnol s'insurge

Le syndicat des joueurs de football espagnols (AFE) s'est insurgé lundi contre l'arrivée de plusieurs joueurs originaires d'Arabie Saoudite dans différents clubs ibériques, dans le cadre d'un partenariat avec la fédération saoudienne qui souhaite aguerrir ses meilleurs éléments en vue du Mondial-2018.

"Ce nouveau type de modèle d'affaires donne la priorité à la logique purement économique, au détriment de la logique sportive, sacrifiant l'essence même de notre sport et la promotion de nos footballeurs sur l'autel des affaires", a déploré l'AFE dans un communiqué.

Dimanche, Villarreal, Leganés et Levante dans l'élite, et Gijon, Valladolid et le Rayo Vallecano à l'étage inférieur, ont annoncé simultanément accueillir chacun en prêt un joueur saoudien en vertu d'un accord avec la Ligue professionnelle espagnole (LaLiga), la fédération saoudienne et la General Sports Authority du pays.

L'Arabie Saoudite souhaite ainsi aguerrir les joueurs de son équipe nationale, qui a décroché son ticket pour le Mondial en Russie et disputera notamment le match d'ouverture de la compétition. L'équipe saoudienne, qui ne s'était plus qualifiée depuis 12 ans, aura fort à faire pour s'extirper du groupe A aux côtés du pays hôte, de l'Uruguay et de l'Egypte.

"Ce type d'accord entrave le développement de nos jeunes joueurs et représente un nouvel obstacle pour nos centres de formation, qui ne bénéficient pas toujours du même type d'opportunité", a ajouté l'AFE.