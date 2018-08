Prestation de serment des officiers lauréats des grandes écoles

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces Armées Royales (FAR), accompagné de S.A.R le Prince Héritier Moulay El Hassan et de S.A.R le Prince Moulay Rachid, a présidé, mardi après-midi à la Place du Méchouar du Palais Royal de Tétouan, à l'occasion de la célébration du 19ème anniversaire de l'accession du Souverain au Trône de ses glorieux ancêtres, la cérémonie de prestation de serment de 1.889 officiers lauréats des différents instituts et écoles militaires et paramilitaires et officiers issus des rangs, dont 294 officiers femmes.

S.M le Roi, que Dieu l'assiste, a bien voulu baptiser cette promotion du nom de "Othmane ibn Affane".

Après avoir salué les couleurs nationales au son de l'hymne national, le Souverain a prononcé l'allocution suivante:

« Louange à Dieu,

Prière et paix sur le Prophète, sa famille et ses compagnons,

Officiers,

Nous avons le plaisir de présider la cérémonie de prestation de serment par la nouvelle promotion des lauréats des écoles et des instituts militaires et sécuritaires, devant Notre Majesté, chef suprême et chef d'état-major général des Forces Armées Royales.

C’est l’occasion pour nous d’exprimer notre fierté quant à la formation moderne et complète que nous vous avons assurée et au regard du haut niveau de compétence qui est aujourd’hui le vôtre.

Nous réaffirmons aussi notre souci constant de faire bénéficier toutes les composantes de nos Forces Armées Royales d’une mise à niveau continue et d’améliorer les conditions de vie de leurs membres. Ainsi, elles pourront continuer à remplir le devoir national qui est le leur, en défendant l’unité et l’intégrité de la Patrie et en préservant sa sécurité et sa stabilité.

Nous avons décidé de donner à votre promotion le nom de «Othmane ibn Affane», illustre compagnon du Prophète et troisième calife guidé, en hommage à la mémoire de cet homme de savoir et de vertu, qui avait la réputation d’être intransigeant sur les principes.

Soyez donc, que Dieu vous garde, dignes de la symbolique de ce nom synonyme d’abnégation, de bravoure et de droiture, fidèles en cela à votre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi.

Wassalamou alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatouh".

Après la prestation de serment, le Souverain a passé en revue les détachements des officiers lauréats.

La promotion ayant prêté serment comprend 539 officiers issus des grandes écoles militaires, dont 99 officiers femmes.

S'y ajoutent 413 officiers du cycle spécial et officiers issus des rangs, dont 12 officiers femmes, relevant des Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale et des Forces auxiliaires.

Aux lauréats des écoles de formation d'officiers d’active, s'ajoutent les officiers de réserve issus des grandes écoles paramilitaires, au nombre de 937 (dont 183 officiers femmes).

SM le Roi a, par la suite, promu des officiers supérieurs aux grades de général et de colonel-major, et autorisé la diffusion du tableau d’avancement du personnel des FAR au titre de l’année 2018.