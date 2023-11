PortNet : Les "Rencontres du digital", le 30 novembre à Casablanca

PortNet S.A. organise en partenariat avec l’Agence nationale des ports (ANP), une nouvelle édition des Rencontres du digital, le 30 novembre à Casablanca, a annoncé mercredi le Guichet unique dans un communiqué.



Initié sous le thème "IA, Blockchain, IoT… Comment les technologies disruptives transforment le commerce international", cet événement connaîtra la participation d'éminentes personnalités dans le domaine du commerce extérieur, des nouvelles technologies, et le développement digital en plus des hauts responsables de l'administration publique, précise le communiqué.



A noter que les échanges vont porter sur le rôle des nouvelles technologies dans le développement du commerce international, comme le rapporte la MAP.



"Quel est l'impact des nouvelles technologies sur le développement du commerce international ? Quel rôle jouent-elles? Quels sont les défis et challenges? Quels en sont les bénéfices? Ce sont autant de questions auxquelles les intervenants vont répondre", indique la même source.



Le commerce international constitue un secteur clé de l’économie mondiale, qui connaît une transformation profonde grâce aux avancées technologiques. Parmi celles-ci, trois tendances se distinguent par leur potentiel disruptif et leur impact sur le commerce international : l’intelligence artificielle (IA), l’Internet des objets (IoT) et la Blockchain.



Ces technologies offrent des opportunités inédites pour optimiser, sécuriser et rendre plus durable le commerce international. Elles exigent également une adaptation constante de l’écosystème du commerce international, qui doit se doter des compétences et des outils nécessaires pour tirer parti de ces innovations.



Cette nouvelle édition va aussi connaître le lancement de la 3ème édition du Smart Port Challenge, le premier Hackathon portuaire dédié à l’innovation dans le secteur portuaire au Maroc, fait savoir PortNet.



Les Rencontres du digital by PortNet constituent l'occasion pour élargir le débat et offrir une plate-forme de discussion et de propositions avec l'implication de toutes les parties prenantes dans la sphère économique et institutionnelle.