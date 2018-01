Plus de 8000 athlètes attendus au MIM

Dans le cadre de la préparation de la 29e édition du Marathon international de Marrakech (MIM), qui aura lieu dimanche 28 janvier courant, Mohamed Knidiri, président de l’Association le Grand Atlas, a tenu une conférence de presse, jeudi soir, pour mettre la lumière sur cet événement sportif, devenu carrefour de renommée pour plusieurs athlètes, nationaux et internationaux, qui préparent la nouvelle saison.

Une réputation due essentiellement à la réussite des éditions passées, au classement que le MIM occupe depuis pratiquement cinq ans, puisqu’il est premier en Afrique, à la qualité du parcours, rapide et agréable et au climat considéré comme clément pour la période.

Au début de son intervention, le président de l’Association le Grand Atlas a présenté les points forts de cette édition, commençant d’abord par le nombre de participants qui dépassera les 8500 athlètes, venus de plus de cinquante pays.

Autre particularité de cette 29e édition est la qualité des coureurs. En plus des athlètes marocains qui ont enregistré de bons chronos ces dernières années, les meilleurs marathoniens du monde y sont attendus, à l’instar des Kényans Luka Rotich Lobuwan (2 :08 :12) et Michael Kangumu Chege (2 :09 :12), des Ethiopiens Chala Adugna Bekele (2 :09 :42), Abdela Godana Gemeda (2 :09 :45) et Yihunilign Adane Asmalu (2 :09 :48).

Le semi-marathon hommes verra, lui, la participation des athlètes marocains qui dominent la distance, à savoir Mohamed Zaini, Kachir Abderrahmane et El Aaraby Mohamed Reda qui ont enregistré des chronos respectivement de (1:00:28), (1:00:21) et (1:01:45). Les Top Runners Ruth Wanjiru Kuria et Truphena Chepkirchir du Kenya mèneront le Marathon femmes, alors que les Marocaines Hanane Bajjaoui (1:14:16), Hayat Alaoui (1:14:36) et Fatiha Asmid (1:14:51) seront à la tête du semi-marathon dames.

Pour cette 29e édition, les responsables se sont fixé des objectifs. Sur le plan technicosportif, concernant le marathon dames, la présence d’athlètes ayant enregistré de bons chronos, a pour but de battre le record de l’édition.

Sur le plan environnemental, le MIM sera encore une fois une occasion pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux questions d’hygiène les plus élémentaires et aux enjeux du développement durable.

Et vu que la ville ocre subit les conséquences d’une pollution de plus en plus étouffante, les responsables du MIM tentent d’inciter les habitants et les visiteurs de Marrakech à favoriser les transports en commun, en vue de lutter contre la pollution et les embouteillages.

A noter en dernier lieu qu’une course sera réservée aux enfants de 10 à 13 ans le samedi 27 janvier à partir de 10h 30.