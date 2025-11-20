Les Nations unies ont indiqué, mercredi, que plus de 16 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire en Syrie qui vient de sortir d’un conflit armé de plus de 14 ans.



S'exprimant lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée à la situation en Syrie, la représentante du Bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA), Lisa Doughten, a relevé que ce pays continue de faire face à une multitude de défis, "en particulier pour les plus de 16 millions de personnes à travers le territoire syrien qui ont besoin d'une aide humanitaire".



Dans ce contexte, elle a noté que l’ONU et ses partenaires continuent d’atteindre en moyenne 3,4 millions de personnes chaque mois, soit 24% de plus par rapport à la même période de l'année précédente, ajoutant que ces opérations se poursuivent malgré la baisse des financements.



Intervenant au nom du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Tom Fletcher, la responsable onusienne a appelé la communauté internationale à consacrer un financement accru aux opérations humanitaires en Syrie.



Elle a, de même, souligné la nécessité d’un engagement continu pour "désamorcer les tensions persistantes et prévenir de nouvelles violences", ainsi que d’investir de manière concrète et ciblée dans le développement et la reconstruction du pays.



"La communauté internationale doit agir avec détermination pour transformer cette opportunité en soutien concret", a-t-elle soutenu devant les membres du Conseil de sécurité.