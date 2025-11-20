Trump dit qu'il va rencontrer vendredi le "communiste" Mamdani, maire élu de New York

Donald Trump a annoncé mercredi qu'il allait rencontrer le maire socialiste élu de New York, Zohran Mamdani, vendredi, lors d'une visite organisée dans le Bureau ovale, dans un message sur sa plateforme Truth Social.



Issu de l'aile gauche du Parti démocrate et opposant farouche au président républicain, le futur maire de la plus grande ville des Etats-Unis s'était dit prêt, dès son élection début novembre, à dialoguer avec Donald Trump sur "le coût de la vie", au coeur des préoccupations des Américains.



"Le maire communiste de New York, Zohran +Kwame+ Mamdani, a demandé à ce que l'on se rencontre. Nous avons décidé que cette rencontre aura lieu dans le Bureau ovale, vendredi 21 novembre", a écrit le président américain.

Kwame est le deuxième prénom de Zohran Mamdani, un hommage à la grande figure de la lutte pour l'indépendance au Ghana, Kwame Nkrumah.



Se posant en figure de la résistance face au président, Zohran Mamdani a largement utilisé Donald Trump comme épouvantail tout au long de sa campagne, l'accusant de "fascisme".

Donald Trump fait de même de son côté, disant aux Américains qu'ils étaient désormais face à un "choix entre le communisme et le bon sens".