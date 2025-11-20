Accord de 55 millions de dollars US entre la BAD et l'OMS pour soutenir le secteur de la santé au Soudan


Un accord de 55 millions de dollars US destiné à soutenir les services de santé au Soudan, a été conclu récemment entre le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et l’Organisation mondiale de la santé.

Ce partenariat porte sur le financement et la mise en œuvre sur une durée de trois ans, du Projet d’urgence et d’infrastructure sanitaire au Soudan (SHEIP), explique la BAD, relevant que la mise en œuvre de ce projet permettra à au moins six millions de bénéficiaires au Soudan, dont trois millions de femmes et 1,2 million de personnes déplacées internes, d’accéder à un ensemble complet de soins de santé essentiels de qualité, rétablissant ainsi leur dignité et leur droit à l’accès à la santé.

Le projet vise à améliorer l’accès à des services de santé de qualité, en mettant l’accent sur l'amélioration et le renforcement des services de soins de santé de base, la réponse aux situations d’urgence, ainsi que sur la mise en place de systèmes de santé résilients, à même de mieux servir les communautés qui sont dans le besoin, note la BAD.

Il permettra à l’OMS de renforcer sa réponse aux urgences sanitaires, tout en œuvrant au rétablissement rapide et à la résilience du système de santé par la restauration des services essentiels.

En chiffres, selon les derniers rapports du Système de suivi de la disponibilité des ressources et services de santé, seuls 48% des établissements de santé au Soudan sont pleinement fonctionnels, 12% sont partiellement fonctionnels et 40% ne sont pas fonctionnels, ce qui limite significativement l’accès de la population aux soins de santé, conclut la même source.


