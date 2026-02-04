Pedro Sánchez salue l'efficacité de la coopération migratoire avec le Maroc

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a mis en avant l’exemplarité et l’efficacité de la coopération avec le Royaume en matière de gestion des flux migratoires.



Dans une interview accordée à la chaîne CNN en marge de sa participation au Sommet mondial des gouvernements (World Governments Summit) à Dubaï, le chef de l’Exécutif espagnol a souligné que la coopération étroite avec Rabat a permis de réduire de manière «très significative» les arrivées irrégulières sur le territoire espagnol.



Il a précisé que la maîtrise des flux migratoires est le fruit d’un engagement conjoint et d’une coordination étroite avec les pays d’origine et de transit, citant en premier lieu le Maroc, un partenaire stratégique essentiel dans cette dynamique régionale.



Selon le dernier bilan du ministère espagnol de l’Intérieur, les arrivées de migrants en situation irrégulière en Espagne ont enregistré une nette baisse de 42,6% en 2025, principalement en raison de l’effondrement des flux sur la route des Canaries.



Le président du gouvernement espagnol a par ailleurs indiqué que la migration vers l’Espagne est essentiellement liée à la «solidité et à la résilience économique du pays», rappelant que 90% des migrants y accèdent par des voies régulières.



M. Sánchez a ainsi précisé que les migrants représentent environ 10% des recettes de la Sécurité sociale espagnole, tout en ne comptant que pour 1% des dépenses totales.