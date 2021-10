Participation du Maroc à la conférence commémorative de haut-niveau à Belgrade

Une conférence commémorative de haut niveau du 60e anniversaire du Mouvement des pays-non alignés (MNA) s'est ouverte, lundi à Belgrade, avec la participation des délégations représentant une centaine de pays, dont le Maroc, l'un des membres fondateurs de l'Organisation en 1961. La délégation marocaine prenant part à cet évènement de deux jours, est conduite par l'ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des Nations unies, Omar Hilale. Elle comprend également l'ambassadeur du Maroc à Belgrade, Mohamed Amine Belhaj et le directeur des Nations unies et des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Redouane Houssaini. Cette conférence, tenue par la Serbie et l'Azerbaïdjan, le pays qui préside actuellement le MNA, se veut «une occasion importante pour le Mouvement des pays non alignés de discuter de sa contribution historique, de réaffirmer son attachement aux principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et son soutien à un ordre mondial fondé sur le multilatéralisme, ainsi que de définir de nouveaux objectifs pour l'avenir», précise un communiqué de présentation de cet évènement. Pour rappel, la première conférence des pays non-alignés, qui s’est tenue à Belgrade en septembre 1961 en pleine guerre froide, avait réuni les chefs d'Etat et de gouvernement de 25 pays, dont le Maroc, outre trois membres observateurs et plusieurs mouvements, partis et organisations de libération Ils se sont réunis à Belgrade, afin de fonder ensemble le Mouvement dont les principes fondamentaux servent toujours de lignes directrices à tous les Etats et nations qui s’engagent pour la coexistence pacifique, l’égalité, la solidarité, la non-interférence dans les questions internes des pays et le respect envers leur intégrité du territoire et leur souveraineté.