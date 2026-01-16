Conférence à Marrakech : "La protection des données personnelles au service de la finance"

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a organisé, mardi à Marrakech, un séminaire sous le thème "La protection des données à caractère personnel au service de la finance".



Organisée en marge de l’APIDE 2026 (Africa Pay & ID Expo), cette conférence a connu la participation de 22 présidents et dirigeants d’autorités de protection des données à caractère personnel, indique un communiqué de la CNDP.

Le séminaire s’est articulé autour de trois panels thématiques, chacun donnant lieu à des débats approfondis animés par des experts reconnus du domaine.



Ces échanges ont permis d’examiner les enjeux actuels et futurs de la protection des données à caractère personnel face aux innovations technologiques dans les secteurs de la blockchain, de l’open banking et de la fintech.



Animé par le spécialiste de la blockchain, Badr Bellaj, sous le thème "Privacy by design grâce à la blockchain et aux Zero Knowledge techniques", le premier panel a mis en lumière le potentiel de ces technologies pour intégrer la protection de la vie privée dès la conception des systèmes numériques, tout en garantissant la sécurité et la transparence des échanges de données.



Le deuxième panel a porté sur l’open banking et la protection des données à caractère personnel, avec une intervention de l'enseignant-chercheur Salah Baina sur le thème "Open Banking : concilier l’innovation et la protection des données".



Le troisième panel, dédié à la fintech et à la protection des données à caractère personnel, a réuni trois experts. M. Nasser Kettani a insisté sur le fait que "la conformité ne suffit plus : la fintech face à sa responsabilité data", alors qu'Ibrahima Faye a affirmé qu’il n’y a "pas de fintech durable sans souveraineté et protection de la donnée".



L'expert Zakaria Garno a, de son côté, donné un exposé sous le thème "Fintech et protection des données personnelles : innover sans fragiliser la confiance".

Au terme de cette conférence, un plan d’action, composé de trois orientations opérationnelles, a été convenu par les autorités de protection des données africaines participantes, conclut le communiqué.