Le Suriname réaffirme son soutien continu à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Paramaribo salue les initiatives Royales pour les pays africains de l’Atlantique et du Sahel

La République du Suriname a réaffirmé, jeudi, son "soutien continu à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara", ainsi que son "plein soutien au plan d'autonomie marocain comme seule base crédible, sérieuse et réaliste pour une solution de cette question".Cette position a été soulignée dans un communiqué conjoint signé entre le ministre des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération de la République du Suriname, Melvin Bouva, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, à l’issue de la rencontre bilatérale tenue à Rabat à l’occasion de la visite de travail au Royaume du Maroc de M. Bouva.Dans ce communiqué, le diplomate surinamais a "pris note avec une grande satisfaction et s’est félicité de l’adoption historique, le 31 octobre 2025, de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui consacre, dans le cadre de la souveraineté marocaine, le Plan d’autonomie proposé par le Maroc comme seule base sérieuse, crédible et durable pour parvenir à une solution politique à ce différend régional".Le communiqué se félicite, en outre, du "consensus international croissant et de la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur du plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc".Dans ce communiqué, les deux ministres ont encouragé la signature d’un "mémorandum d’entente concernant la coopération entre la ville marocaine de Dakhla et le district de Commewijne en République du Suriname".Le communiqué rappelle, enfin, que le Suriname a ouvert une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla en mai 2022.Par ailleurs, le Suriname a salué les initiatives Royales pour les pays africains de l’Atlantique et du Sahel et a exprimé sa profonde gratitude envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Sa vision d'une coopération Sud-Sud.Dans le communiqué conjoint, Melvin Bouva a exprimé "la profonde gratitude de la République du Suriname envers Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Sa vision d'une coopération Sud-Sud fondée sur le respect mutuel, l'efficacité, la solidarité et le pragmatisme".M. Bouva a également "souligné l'importance de cette Vision Royale pour contribuer au développement durable dans la région des Caraïbes grâce à des projets socio-économiques concrets".Le chef de la diplomatie surinamaise a, en outre, salué "l’initiative éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dans le cadre des États atlantiques africains, visant à faire de l’espace atlantique africain un cadre géostratégique de coopération et de consultation pragmatiques", ainsi que "l’Initiative Royale pour le Sahel, qui vise à faciliter l’accès des pays sahéliens à l’océan Atlantique en les reliant aux réseaux régionaux de transport et de communication".