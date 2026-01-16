L'Inspecteur Général des FAR s'entretient avec le Commandant de la Force de la mission onusienne dans les provinces du Sud du Royaume

Dans le cadre des rencontres périodiques entre les Forces Armées Royales (FAR) et la Mission des Nations unies dans les provinces du Sud du Royaume, le Général de Corps d'Armée, Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, jeudi au siège de l'Etat-Major de la Zone Sud à Agadir, le Général de Division MD Fakhrul Ahsan, Commandant la Force de la mission onusienne.



Lors de cette rencontre, qui a été l’occasion pour échanger sur les activités de la mission, les deux responsables se sont félicités des niveaux exceptionnels atteints en matière de coordination dans les domaines opérationnel, sécuritaire, de déminage et de soutien logistique, indique un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.