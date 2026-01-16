L'ONEE et Med-tso réunissent les acteurs régionaux autour de l'intégration des réseaux électriques en Méditerranée

L'Office national de l'électricité et de l'eau Potable (ONEE) a accueilli, jeudi à Marrakech, un roadshow régional organisé par Med-TSO, consacré à l'intégration des systèmes électriques en Méditerranée.



Placée sous le thème "Connecting Grids, Securing the Future: The TEASIMED 2 project effort for an Integrated Mediterranean Power System", cette rencontre a réuni des représentants institutionnels, des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité, des partenaires financiers ainsi que des experts du secteur énergétique issus de la région euro-méditerranéenne, indique l'ONEE dans un communiqué.



Cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts conjoints de l’ONEE et de Med-TSO visant à renforcer la coopération régionale et à accompagner l’intégration progressive des réseaux électriques, dans un contexte marqué par les enjeux de sécurité d’approvisionnement, de transition énergétique et d’intégration accrue des énergies renouvelables, rapporte la MAP.



Les échanges ont porté principalement sur les enjeux stratégiques, techniques, réglementaires et financiers liés au renforcement de l’intégration des systèmes électriques en Méditerranée, en mettant l’accent sur la coopération euro-méditerranéenne, le développement des interconnexions régionales, la planification à long terme des réseaux, ainsi que les leviers nécessaires pour construire un système électrique plus efficace, durable, flexible et résilient à l'horizon 2040.



Et de souligner que l’ONEE est membre de Med-TSO et contribue, à ce titre, aux travaux de l’association visant à renforcer l’intégration des réseaux électriques à l’échelle méditerranéenne.



L’accueil de ce roadshow à Marrakech, poursuit le communiqué, reflète l’engagement de l’ONEE en faveur du développement des interconnexions électriques, du renforcement de la résilience des réseaux électriques et de la promotion d’une coopération régionale entre les pays de la Méditerranée.



Med-TSO MED-TSO (Mediterranean Transmission System Operators) est l’Association des gestionnaires des réseaux de transport d’électricité de la région méditerranéenne. Elle regroupe les opérateurs de réseaux THT/HT de 20 pays méditerranéens, œuvrant ensemble à l’exploitation et au développement des infrastructures de transport d’électricité

La mission de MED-TSO consiste à promouvoir la mise en place d’un réseau régional de transport d’électricité intégré, sûr et durable, en appuyant les initiatives institutionnelles visant à favoriser la création d’un marché méditerranéen de l’énergie.



MED-TSO est présidée par Sabah Mashaly, présidente-directrice générale de l’Egyptian Electricity Transmission Company (EETC). Le Secrétariat général, assuré par Angelo Ferrante, est basé à Rome.

L’association compte 20 gestionnaires de réseaux de transport parmi ses membres, conclut le communiqué.