Le Maroc, lieu de tournage privilégié pour les grandes productions cinématographiques internationales

Le Maroc est un lieu de tournage privilégié pour les grandes productions cinématographiques internationales, écrit mardi le média italien Cinecittà News.



"Le Maroc, décor de prédilection des productions internationales, est de longue date terre d'accueil de tournages étrangers avec des recettes qui ont triplé en quatre ans", indique la publication en ligne, spécialisée dans le cinéma et l'audiovisuel.



Ce pays d'Afrique du Nord "fait fureur" avec des superproductions tel que le film "Odyssée" du cinéaste britannico-américain Christopher Nolan, tourné en grande partie à Aït Benhaddou, Essaouira, Marrakech et sur la dune blanche de Dakhla, note le média.



Et de citer parmi les autres productions le drame "Sirat", présenté en avant-première au Festival de Cannes 2025, et "Calle Malaga", une coproduction hispano-marocaine projetée en avant-première à la Mostra de Venise, tient à ajouter Cinecittà News.



Les productions télévisuelles ne sont pas en reste, apportant "une contribution significative" à cet essor, relève la publication, expliquant que la deuxième saison de la série américaine "The Terminal List" (Prime) a été tournée à Marrakech, Casablanca et Tanger.



Avec l'ouverture de nouvelles salles de cinéma en 2025, le nombre de cinéphiles ne cesse d'augmenter, se félicite le média italien, relevant que le Centre cinématographique marocain (CCM) continue de soutenir le développement des salles de cinéma par le biais de "commandes dédiées".



Il met, en outre, en avant l'événement phare du 7ème art marocain: le Festival international du film de Marrakech qui a enregistré une fréquentation record et conforté sa position de principal festival de cinéma de la région MENA, rappelant que la 22e édition de cette grand-messe cinématographique (28 novembre-6 décembre 2025) a présenté pas moins de 82 films provenant d'une trentaine de pays et attiré plus de 47.000 spectateurs, dont 7.000 jeunes.



"Le festival a su allier le prestige de son jury international, la forte implication du public et des plateformes d'influence professionnelle, qui lui ont permis de rivaliser désormais avec les grands festivals européens en termes d'influence et de rayonnement", souligne la publication italienne.