2026, année foisonnante de sorties cinéma

Le retour de Steven Spielberg, un biopic sur Michael Jackson ou un nouveau Toy Story: l'année 2026 s'annonce riche pour les sorties cinéma, un secteur qui espère un retour en salle des spectateurs après un recul en 2025.



"Il a manqué des locomotives" pour attirer le public dans les salles obscures en 2025, selon Éric Marti, dirigeant de Comscore Movies France, spécialisé dans l'analyse du marché.

"Cette année, on a une densité de programmation beaucoup plus importante", avance-t-il. Tour d'horizon des sorties les plus attendues.



Cinéma américain en force



Les grèves des scénaristes et les incendies qui ont frappé Los Angeles ont considérablement désorganisé l'industrie du divertissement américaine qui s'en remet peu à peu.



Le cinéma américain a commencé à redresser la barre en 2025, mais devrait confirmer la tendance cette année avec plusieurs grosses productions au programme.

Le 1er avril doit sortir "Super Mario Galaxy", adaptation en animation du célèbre jeu vidéo. Le film précédent avait provoqué un engouement phénoménal en 2023, plus gros succès de l'année en France avec plus de sept millions de spectateurs.



Le même mois, deux autres films très attendus seront à l'affiche: "Michael", le biopic sur le roi de la pop, incarné par son neveu Jafaar Jackson, et "Le Diable s'habille en Prada 2", avec Meryl Streep et Anne Hathaway, 20 ans après le succès du premier opus.

"Toy Story 5" des studios Pixar est aussi programmé pour faire l'évènement en juin.



Les franchises se bousculent



Star Wars va revenir sur grand écran le 20 mai, pour la première fois depuis 2019. "The Mandalorians", suite directe de la série Disney +, avec Pedro Pascal dans le rôle principal, explore la période de l'installation de la République après la chute de l'Empire.

Le 29 juillet doit sortir "Spider-Man: Brand New Day" avec Tom Holland, l'une des franchises les plus populaires.



En fin d'année, "Avengers: Doomsday", dernier-né des studios Marvel, est au programme. Sa sortie en France est prévue le 16 décembre, comme la troisième partie de "Dune" de Denis Villeneuve pour un duel de box-office baptisé "Dunesday".



Le retour de grands réalisateurs



En 2026, "on aura avec (Christopher) Nolan et (Steven) Spielberg deux grands auteurs" du cinéma américain, se réjouit le délégué général de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), Marc-Olivier Sebbag.



"L'Odyssée" de Christopher Nolan, adaptation grandiose et ambitieuse du poème épique d'Homère, doit sortir le 15 juillet, avec un casting de très haut vol.

Très peu d'informations ont filtré en revanche sur "Disclosure Day" de Spielberg, si ce n'est que c'est un film de science-fiction sur l'impact d'une rencontre entre l'humanité et une civilisation extra-terrestre.



Le vétéran Ridley Scott (88 ans) prévoit de sortir fin août "The Dog Stars", dont l'action se situe dans un monde dévasté par une pandémie.

Enfin, Alejandro González Iñárritu sortira lui "Digger" le 30 septembre, avec Tom Cruise dans le rôle principal.

.

Et le cinéma français?



"Il y a déjà beaucoup de films programmés. Ça veut dire que les distributeurs ont beaucoup de choses à montrer", observe Marc-Olivier Sebbag.

L'un des évènements les plus attendus de l'année en France est le biopic sur Charles de Gaulle, en deux parties, réalisé par Antonin Baudry qui sortira le 10 juin et le 3 juillet.

Autre film biographique sur un compagnon de route du général: "Moulin", avec Gilles Lellouche pour jouer Jean Moulin et réalisé par le Hongrois Laszlo Nemes ("Le fils de Saul"), sortira le 28 octobre.



Enfin Eric Toledano et Olivier Nakache, parmi les réalisateurs les plus populaires du cinéma français, préparent la sortie de "Juste une illusion" le 14 octobre, avec Camille Cottin, Louis Garrel et Pierre Lottin, sur l'expérience d'un adolescent dans les années 80.