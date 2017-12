Participation de plus de 600 élèves au Championnat national scolaire de cross-country

La 53è édition du Championnat national scolaire de cross-country a été organisée dimanche, à Marrakech, sous le thème "Le sport scolaire au service de la consolidation de l’amitié maroco-africaine".

Organisée par le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, en collaboration avec la Fédération Royale marocaine de sport scolaire, cette manifestation sportive a connu la participation de 624 athlètes qui se sont qualifiés à ce championnat après avoir passé par des championnats régionaux auxquels ont participé 5.000 élèves qualifiés à leur tour suite aux championnats provinciaux ayant connu la participation de 100.000 élèves.

Au programme de ce championnat figurent les épreuves de 6.000m (catégorie juniors garçons), 4.000m (catégorie juniors filles), 5.000m (cadets), 4.000m (catégorie cadettes), 4.000m (catégorie minimes garçons), 3.000m (catégorie minimes filles) et 2.000m (catégories benjamins et benjamines).

Dans la catégorie juniors, l’athlète Soufiane Hamdaoui du lycée qualifiant Allal El Fassi à Ifrane a remporté le titre dans l’épreuve du 6.000m, suivi, respectivement, de Hicham Boulkil du lycée qualifiant Ait Zineb à Ouarzazate (2è place) et de Said Abissou du lycée qualifiant Zayed Ahmed de Tinghir.

Chez les juniors filles (4000 m), l’athlète Salma Nouikar du lycée collégial Ibn Khaldoun à Sidi Bernoussi (Casablanca) s’est adjugé la première place lors de cette compétition, au moment où, la seconde place est revenue à Leila Belhadine du lycée collégial Anoual de Khénifra, suivie en troisième position par de Ikram Ouaziz du lycée collégial Ibn El Arabi à Fès.

S’agissant de la catégorie des cadets (épreuve de 5.000m), le titre a été décroché par l’athlète Anas Sbaii du lycée qualifiant Allal El Fassi d’Ifrane, suivi de Hamza Chahid du même lycée, alors que la troisième place est revenue à Charaf Zouhaïr du lycée collégial de Benguérir.

Dans la catégorie des cadettes (épreuve de 4.000 m), Chaimae Maarouf du lycée qualifiant Allal El Fassi d’Ifrane, a occupé la première marche du podium, suivie de Yassmine Bikane du même lycée, au moment où Khadija Rakou, du lycée collégial Anoual de Khénifra, s’est adjugé le 3è rang.

Chez les garçons (minimes), dans l’épreuve des 4.000 m, le titre est revenu à Ismail Chkhichekh du lycée collégial de Khémissat, suivi de Bilal El Bachiri du lycée qualifiant Sidi Azouz de Taza, alors que la troisième place est revenue à Abdelghani El Baroudi du lycée collégial El Cadi Ayyad d’Inzegane.

Dans la même catégorie (filles), épreuve de 3.000 m, la première place a été occupée par Dounia Bayoud du lycée collégial Ibn Khaldoun de Casablanca, alors que Dounia Sahil du lycée Mohamed Ben Ali Doukkali s’est accaparé la seconde place, au moment où, Mounia Maamri du lycée collégial Al-Arz d’Ifrane est arrivée en troisième position.

Dans la catégorie des benjamins (2.000 m), la première place est revenue à l’athlète Imrane Elouzkaoui du lycée qualifiant Sakhr à Ifrane, suivi de Reda Ouamar Zineddine du lycée collégial Moulay Rachid de Tiznit alors que la troisième position est revenue à Ismail Chiker du lycée collégial Ouled Ziyane à Berrchid.

Chez les benjamines (2.000 m), le titre est revenu à Selma Nouiker du lycée collégial Ibn Khaldoun de Sidi Bernoussi (Casablanca), suivie de Hayat Ouassid du lycée collégial Assalam à Touarirte en 2è position, et Fatima Zahra Settarallah du lycée collégial Ibn Khaldoun de Sidi Bernoussi en troisième place.

Intervenant à cette occasion, le secrétaire général du ministère, Youssef Belkassmi, a fait savoir que l’objectif de ce championnat est de rehausser à un niveau supérieur le sport scolaire, et d’encourager les jeunes à la pratique sportive, dans l’optique de lutter contre la violence scolaire et promouvoir la scolarisation, notant que cette compétition sert de pépinière pour le sport national et ouvre des horizons prometteurs devant les écoliers pour prendre part à des compétitions nationales et internationales.

Le directeur de la promotion du sport scolaire au ministère de l’Education nationale, Mohamed Farid Dadouchi, a déclaré à la MAP, que cette compétition s’inscrit dans le cadre de la célébration du 42è anniversaire de la glorieuse Marche Verte, et du 62è anniversaire de la Fête de l’Indépendance, et de l’activation du programme scolaire au titre de l’année 2017-2018, notant que ce championnat est un incitateur pour le développement des capacités sportives et éducatives des écoliers.

"Ce championnat a été marqué par une excellente organisation à travers l’adoption d’une batterie de mesures organisationnelles et logistiques nécessaires", s’est il félicité, notant qu’il s’insère dans le sillage de la stratégie du ministère visant à améliorer le rendement et à faire de l’école marocaine un espace d’exploration des talents sportifs, d’éducation et de moralisation, et de lutte contre la déperdition scolaire et la violence dans les établissements d’enseignement.

Et de conclure que le Maroc abritera les 15 et 16 janvier prochain à Rabat, le 1er Forum africain du sport scolaire, et du 2 au 9 mai prochain à Marrakech, la compétition "Les Gymnasiades 2018", et ce, dans le cadre de la célébration de l’anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.

A rappeler que ce championnat a été rehaussé également par la participation de 50 écoliers et écolières aux besoins spécifiques, accompagnés de leurs encadrants.