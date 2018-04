Ouahab accède au 2ème tour du GP Hassan II de tennis

Le tennisman marocain Lamine Ouahab a créé mercredi la surprise en éliminant l'Allemand Philipp Kohlschreiber dans le cadre du Grand Prix Hassan II de tennis, disputé au Royal tennis club de Marrakech (RTCMA).

Lamine Ouahab a livré un grand match devant la tête de série n° 3 du tournoi, en parvenant à le battre en deux sets à 1 (2-6,6-0, 7-6)

Après un premier set durant lequel l'Allemand a dominé de bout en bout, le tennisman marocain a brillé et est revenu en force en deuxième set. Il parvient à remporter ce set par un score sans appel (6-0).

Le tennisman marocain parvient à décrocher le troisième set après un tie-break très disputé et se qualifie aux huitièmes de finale du tournoi.

Dans une déclaration à la presse, Lamine Ouahab a souligné qu'il avait une grande confiance en ses capacités même après la perte du premier set.

Tout en reconnaissant que Philipp Kohlschreiber est doté d’une grande expérience, il a relevé qu’il a su gérer la fatigue après les matches éprouvant de la Coupe Davis.

A rappeler que l'autre Marocain Amine Ahouda a été éliminé mardi, par la tête de série n°1 de ce tournoi l’Espagnol Albert Ramos-Viñolas (1-6,2-6).

Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) en collaboration étroite avec le RTCMA, et avec le soutien de la wilaya de la région Marrakech-Safi, le conseil régional, le conseil de la ville, et l’arrondissement Marrakech-Guéliz, ce tournoi promet cette année de monter en puissance aux vues du plateau de joueurs de renommée internationale qui effectueront le déplacement à Marrakech.

Doté de 561.345 euros, dont 89.435 euros pour le vainqueur (250 points), 47.105 euros pour le finaliste (150 points), le Grand Prix Hassan II tentera de renouer avec son glorieux passé grâce à une organisation professionnalisée et une mobilisation générale de toutes les parties prenantes.

A rappeler que le tournoi bénéficie d’une très grande couverture médiatique tant à l’échelle nationale qu’internationale puisque pas moins de 25 chaînes de télévision étrangères diffuseront le tournoi.