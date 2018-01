Omar Mohamed El-Maryami : Nous ne ménagerons aucun effort pour remporter tous les matchs

"Nous ne ménagerons aucune goutte de sueur" sur la pelouse pour remporter tous les matchs, a déclaré, lundi soir à Tanger, le sélectionneur libyen, Omar Mohamed El-Maryami, suite à la victoire de l'équipe libyenne de football face à la Guinée Equatoriale (3-0) en match comptant pour la première journée du premier tour (groupe C) du Championnat d'Afrique des joueurs locaux (Maroc-2018).

Lors de la conférence de presse d’après match, au Grand stade de Tanger, El-Maryami a affirmé "jouer avec la même concentration et la même préparation lors des prochains matchs programmés dans le cadre du groupe C, précisant que "toutes les équipes de ce groupe ambitionnent de se qualifier, mais nous sommes déterminés à faire preuve d'un bon niveau lors de ce championnat".

Concernant le prochain match qui opposera la sélection libyenne au Nigeria, le coach a souligné que "c'est le stade qui tranchera", saluant la performance de ses joueurs lors du premier match bien "qu'ils ne soient pas tout à fait prêts physiquement" à cause des problèmes que connaît le championnat libyen.

Il a, en outre, tenu à exprimer sa satisfaction de l’organisation le Championnat d'Afrique des joueurs locaux par le Maroc au lieu de la Guinée, et ce à la faveur des infrastructures sportives dont dispose le Royaume, saluant par la même occasion le soutien du public marocain à l'équipe libyenne lors ce match qui a attiré environ 15.000 spectateurs.

En revanche, le sélectionneur de l'équipe de Guinée Equatoriale, Rodolfo Diaz, a fait remarquer que les joueurs de l'équipe de son pays sont des jeunes qui, par manque d'expérience, ont commis durant ce match plusieurs erreurs les ayant conduits à la défaite, regrettant que "les choses ne se soient pas déroulées tel que souhaité après avoir encaissé le premier but".

M. Diaz a également félicité la sélection libyenne, qui dispose de joueurs expérimentés, pour "sa victoire et sa performance", appelant les joueurs de son équipe à tirer la leçon des erreurs du match d'aujourd'hui et à représenter dignement leur pays".