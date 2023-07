OMPIC. 40.354 entreprises créées à fin mai

Publicité

Inscription

Expresso

Newsletter Télécharger ici votre Journal Libération en PDF (749) CONTACT Libération Accueil

Actualité

Economie

Société

Culture

Sport

Monde

Interviews

L'info

Vidéo

Portait

Horizon

People ID Company name 2 Captify Technologies Limited 11 Quantcast International Limited 12 BeeswaxIO Corporation 16 RTB House S.A. 21 The Trade Desk 23 Amobee Inc. 25 Yahoo EMEA Limited 39 ADITION technologies GmbH 40 Active Agent (ADITION technologies GmbH) 50 Adform 68 Sizmek by Amazon 71 Roku Advertising Services 73 Simplifi Holdings Inc 76 PubMatic, Inc. 79 MediaMath, Inc. 87 Betgenius Ltd 91 Criteo SA 128 BIDSWITCH GmbH 129 IPONWEB GmbH 142 Media.net Advertising FZ-LLC 151 Admedo Technology Ltd 156 Centro, Inc. 161 Smadex SL 238 StackAdapt 253 Improve Digital 254 LiquidM Technology GmbH 264 Adobe Advertising Cloud 284 Weborama 316 Gamned 382 The Reach Group GmbH 423 travel audience GmbH 469 Zeta Global 565 Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform 655 Sportradar AG 755 Google Advertising Products 776 Mars Media Group 793 Amazon Advertising 922 Amnet GmbH 990 QuantumCast digital GmbH 32 Xandr 45 Smart Adserver 52 Magnite, Inc. 102 Magnite, Inc. (Outstream) 81 PulsePoint 10 Index Exchange, Inc. 114 Sublime 164 Outbrain UK Ltd 42 Taboola Europe Limited 13 Sovrn Holdings Inc 183 EMX Digital LLC 165 SpotX, Inc 259 ADYOULIKE SA 132 Teads 72 Nano Interactive GmbH 724 Between Exchange 62 Justpremium BV 69 OpenX 639 Smile Wanted Group 241 OneTag Limited 108 Rich Audience Technologies SL 28 TripleLift, Inc. 617 Onfocus (Adagio) 511 Admixer EU GmbH 816 NoBid, Inc. 138 ConnectAd Realtime GmbH 606 Impactify 436 INVIBES GROUP 80 Sharethrough, Inc 924 Viewdeos 2015 LTD 799 Adpone SL 90 Teroa S.A. 410 Adtelligent Inc. 780 Aniview LTD 666 BeOp 24 Epsilon 781 FeedAd GmbH 737 Monet Engine Inc 210 Zemanta, Inc. 610 Azerion Holding B.V. 31 Ogury Ltd. 157 Seedtag Advertising S.L 61 GumGum, Inc. 434 DynAdmic 484 SublimeSkinz - Adledge 301 ZEOTAP 380 Vidoomy Media SL 244 Ermes ID Company name 2 Captify Technologies Limited 11 Quantcast International Limited 12 BeeswaxIO Corporation 16 RTB House S.A. 21 The Trade Desk 23 Amobee Inc. 25 Yahoo EMEA Limited 39 ADITION technologies GmbH 40 Active Agent (ADITION technologies GmbH) 50 Adform 68 Sizmek by Amazon 71 Roku Advertising Services 73 Simplifi Holdings Inc 76 PubMatic, Inc. 79 MediaMath, Inc. 87 Betgenius Ltd 91 Criteo SA 128 BIDSWITCH GmbH 129 IPONWEB GmbH 142 Media.net Advertising FZ-LLC 151 Admedo Technology Ltd 156 Centro, Inc. 161 Smadex SL 238 StackAdapt 253 Improve Digital 254 LiquidM Technology GmbH 264 Adobe Advertising Cloud 284 Weborama 316 Gamned 382 The Reach Group GmbH 423 travel audience GmbH 469 Zeta Global 565 Adobe Audience Manager, Adobe Experience Platform 655 Sportradar AG 755 Google Advertising Products 776 Mars Media Group 793 Amazon Advertising 922 Amnet GmbH 990 QuantumCast digital GmbH 32 Xandr 45 Smart Adserver 52 Magnite, Inc. 102 Magnite, Inc. (Outstream) 81 PulsePoint 10 Index Exchange, Inc. 114 Sublime 164 Outbrain UK Ltd 42 Taboola Europe Limited 13 Sovrn Holdings Inc 183 EMX Digital LLC 165 SpotX, Inc 259 ADYOULIKE SA 132 Teads 72 Nano Interactive GmbH 724 Between Exchange 62 Justpremium BV 69 OpenX 639 Smile Wanted Group 241 OneTag Limited 108 Rich Audience Technologies SL 28 TripleLift, Inc. 617 Onfocus (Adagio) 511 Admixer EU GmbH 816 NoBid, Inc. 138 ConnectAd Realtime GmbH 606 Impactify 436 INVIBES GROUP 80 Sharethrough, Inc 924 Viewdeos 2015 LTD 799 Adpone SL 90 Teroa S.A. 410 Adtelligent Inc. 780 Aniview LTD 666 BeOp 24 Epsilon 781 FeedAd GmbH 737 Monet Engine Inc 210 Zemanta, Inc. 610 Azerion Holding B.V. 31 Ogury Ltd. 157 Seedtag Advertising S.L 61 GumGum, Inc. 434 DynAdmic 484 SublimeSkinz - Adledge 301 ZEOTAP 380 Vidoomy Media SL 244 Ermes