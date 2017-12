Explosion



Une bombe à retardement a explosé vendredi matin devant la Cour d'appel d'Athènes provoquant d'importants dommages matériels à la façade du bâtiment, sans faire de victime, a-t-on appris de source policière.

L'explosion s'est produite vers 01H15 GMT après des appels d'un inconnu à deux quotidiens grecs pour prévenir de celle-ci, a ajouté la police, qui a évacué les alentours.

Les vitres ont été brisées sur la façade du bâtiment.

Une demi-heure avant l'explosion une fourgonnette s'est garée devant la Cour d'appel et deux personnes sont sorties et ont posé la bombe devant le bâtiment alors que le chauffeur du véhicule a tiré sur le gardien du tribunal sans le blesser, selon la source policière.

Une douille a été découverte près de la guérite du gardien tandis que la fourgonnette a été découverte carbonisée dans un quartier proche, selon la même source.



Tempête



Au moins trois personnes ont péri et six sont portées disparues dans des inondations et des coulées de boue dans le sud des Philippines, frappé vendredi par la tempête tropicale Tembin.

La côte est de l'île de Mindanao, deuxième plus grande de l'archipel, était balayée avant l'aube par des rafales soufflant à 125 km/h et des pluies torrentielles, a annoncé le bureau météorologique philippin.

"Nous avons obligé des centaines de personnes à évacuer certains villages, mais en raison des inondations, les sauveteurs ne peuvent atteindre d'autres zones", a déclaré à l'AFP Saripada Pacasum, un responsable de la protection civile de la province de Lanao del Sur, une des plus durement frappées par la tempête.

Les Philippines sont frappées chaque année par une vingtaine de typhons et de tempêtes, mais Mindanao est généralement épargné.