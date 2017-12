Arrestation



Trois Serbes de Bosnie, dont le commandant d'une brigade des forces serbes bosniennes pendant la guerre des années 1990, ont été arrêtés mercredi pour leur participation présumée dans le massacre de Srebrenica, a annoncé le parquet.

Mile Kosoric, 64 ans, ancien commandant de la brigade de Vlasenica, et deux autres membres de cette brigade, dont le commandant d'une unité spéciale, ont été arrêtés dans la région de Vlasenica et de Han Pijesak (est).

"Les suspects font l'objet d'une enquête pour des faits de crimes de guerre et d'aide au génocide", lit-on dans le communiqué du parquet bosnien en charge des crimes de guerre.

L'enquête porte sur l'exécution "d'au moins 30 personnes", des civils bosniaques (musulmans) séparés d'un convoi de réfugiés qui quittait Srebrenica, l'enclave bosniaque pendant le conflit inter-communataire (1992-95), après sa prise par les forces serbes de Bosnie en juillet 1995, selon la même source.



Meurtre



Un journaliste mexicain a été tué par balles mardi à Acayucan dans l'Etat de Veracruz alors qu'il assistait à la fête de Noël de l'école de son fils âgé de six ans, ont annoncé les autorités locales. Dix autres journalistes mexicains et un cameraman hondurien qui s'était réfugié au Mexique ont déjà été tués depuis le début de l'année, dont trois dans l'Etat de Veracruz.

Le tireur était un homme seul, souligne le département de sécurité de l'Etat de Veracruz dans un bref communiqué, notant que l'assassin a tiré quatre coups de feu en direction du journaliste.

Gumaro Perez, qui était âgé de 35 ans, écrivait régulièrement sur les questions relatives à la sécurité et au trafic de drogue. Il était membre de l'Association des journalistes indépendants d'Acayucan.

Depuis 2000, 111 personnes travaillant dans les médias ont été tuées au Mexique, dont 38 depuis l'arrivée au pouvoir du président Enrique Pena Nieto en décembre 2012, selon le groupe Article 19.