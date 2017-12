Accident



Trois personnes sont mortes et une centaine d'autres ont été blessées lundi dans le spectaculaire accident d'un train de passagers qui a terminé sa course sur une autoroute, dans le nord-ouest des Etats-Unis.

Le train 501, qui assurait la liaison entre Seattle et Portland, a déraillé vers 07H40 (15H40 GMT) juste avant de passer sur un pont ferroviaire surplombant l'autoroute, au nord d'Olympia, la capitale de l'Etat de Washington.

Ce train effectuait le voyage inaugural sur un tronçon qui venait d'être rénové.

Les images spectaculaires des rames froissées et couchées en plein milieu de l'autoroute tandis que le reste du train tenait encore miraculeusement au seul wagon resté sur les rails surplombant l'"interstate 5" ont choqué l'Amérique et réveillé les douloureux souvenirs de précédents tragiques dans un passé encore récent.



Tempête



Le bilan de la tempête tropicale qui a balayé le centre des Philippines s'est aggravé à 43 morts tandis que s'amenuisaient les espoirs de retrouver vivants des dizaines de disparus emportés par des coulées de boue, ont annoncé mardi les autorités.

La tempête tropicale Kai-Tak s'est éloignée lundi en mer de Chine méridionale après avoir traversé les îles du centre de l'archipel où elle a déversé des trombes d'eau, provoquant des inondations et des glissements de terrain meurtriers.

L'agence de gestion des catastrophes a annoncé que 43 personnes avaient péri et que 45 autres étaient toujours portées disparues, pour la plupart dans des coulées de boues sur la petite île de Biliran.

"Les opérations de secours se poursuivent mais nous ne retrouvons aucun vivant. Nous ne retrouvons que des corps", a déclaré à l'AFP Sofronio Dacillo, responsable provincial des secours.