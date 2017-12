Syrie



Vingt-trois civils d'une même famille ont péri mercredi avant l'aube dans des raids aériens de la coalition soutenue par Washington sur un village syrien tenu par le groupe Etat islamique (EI), dans la province de Deir Ezzor (est), a indiqué une ONG.

"Au moins 23 civils, dont huit enfants et six femmes, ont péri dans les frappes de la coalition contre le village de Jerzi", a affirmé l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les victimes, toutes d'une même famille -des cousins et des frères avec leurs enfants-, se cachaient dans une maison après avoir fui les combats dans un village voisin.

La coalition internationale dirigée par les Etats-Unis soutient une offensive des Forces démocratiques syriennes (FDS), une coalition arabo-kurde, sur la rive est de l'Euphrate, dans la province de Deir Ezzor.



Mexique



Au Mexique, 2.746 femmes ont été assassinées en 2016, ce qui représente une moyenne de plus de sept meurtres par jour, selon une étude publiée mercredi par l'ONU et le gouvernement mexicain.

Ce chiffre est en augmentation de 18% par rapport à l'année 2015, au cours de laquelle 2.324 meurtres de femmes avaient été recensés.

"Cette hausse est importante non seulement en raison de son ampleur mais aussi parce qu’elle rompt avec la tendance à la baisse observée au cours des années précédentes", indiquent les auteurs de cette étude qui ont analysé les violences envers les femmes sur la période 1985-2016.

Cinq Etats du Mexique ont enregistré à eux seuls 40,2% des morts violentes de femmes l'an dernier: l'Etat de Mexico (centre), de Guerrero (sud), de Chihuahua (nord), de Veracruz (est) et la ville de Mexico.

L'Etat de Mexico, voisin de la capitale, est le plus dangereux pour les femmes avec 421 assassinats en 2016.