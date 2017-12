Séisme



Un séisme de magnitude 6,2 a frappé mardi à la mi-journée la région de Kerman, dans le sud-est de l'Iran, selon le Centre sismologique de l'Université de Téhéran.

La secousse tellurique a été ressentie à 12H13 (08H43 GMT), dans une région déjà frappée le 1er décembre par un séisme de magnitude 6,0 n'ayant fait aucune victime, indique l'Université.

Une demi-heure environ après le tremblement de terre, la télévision publique iranienne a passé à l'écran un bandeau indiquant qu'"aucune victime ni aucun dommage" n'avaient encore été constatés.

L'épicentre du séisme a été localisé à Hejdak, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Kerman, capitale provinciale à quelque 800 km au sud-est de Téhéran.

La secousse a été suivie 9 minutes après d'une réplique de magnitude 3,8, indique l'Université de Téhéran.

Selon l'institut de géophysique américain (USGS), la première secousse a atteint une magnitude de 5,9.



Explosion



Une "explosion" s'est produite mardi matin au terminal gazier de Baumgarten, dans l'est de l'Autriche, faisant "plusieurs blessés", a-t-on appris auprès de la police de Basse-Autriche.

"Une explosion s'est produite à 08H45 (07H45 GMT), suivie d'un incendie. Les choses sont sous contrôle mais il y a plusieurs blessés selon les premiers rapports", a indiqué à l'AFP un porte-parole, Edmund Tragschitz.

Selon le quotidien Kronen Zeitung, le nombre de blessés s'élèverait à "60" personnes.

Le terminal de Baumgarten est le principal centre de distribution du le gaz arrivant de Russie et de Norvège en Autriche. D'une capacité annuelle de 40 milliards de mètres cubes, cette infrastructure inaugurée en 1959 est l'un des principaux "hub" gaziers en Europe centrale. Contrôlé à 51% par le groupe énergétique autrichien OMV, il dessert notamment le nord de l'Italie et le sud de l'Allemagne.