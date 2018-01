Naybet désigné ambassadeur du tournoi

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné l’ancien international marocain Noureddine Naybet, ambassadeur pour la phase finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2018) des joueurs locaux, qui se déroulera du 13 janvier au 4 février prochain au Maroc.

Outre l'ancien capitaine des Lions de l'Atlas, la CAF a choisi le Congolais Robert Kidiaba et le Tunisien Adel Chedli, ambassadeurs pour la phase finale du CHAN, a indiqué mercredi la Confédération dans un communiqué.

"Ces ambassadeurs sont des joueurs africains ayant effectué tout ou partie de leur carrière sur le continent africain", a précisé la même source.

"Noureddine Naybet est le local de l’étape. Il est né à Casablanca, ville dans laquelle il a remporté ses premiers lauriers avec le Wydad Athletic Club, notamment une Ligue des champions de la CAF en 1992, avant de poursuivre sa carrière en Europe", lit-on sur le site web de la CAF.

Pendant seize ans, le joueur marocain a cumulé 115 sélections avec les Lions de l’Atlas.

Vainqueur de la première édition du CHAN, le 8 mars 2009, le Congolais Robert Kidiaba Muteba a été rendu célèbre par ses performances sur la scène continentale et mondiale, tant avec son club, le TP Mazembe, qu’avec les Léopards du Congo. Il s’est également distingué par sa manière singulière de célébrer les buts de son équipe, en usant de la traction de ses jambes et bras pour se déplacer avec son postérieur.

Quant au Tunisien Adel Chedli, il devient, le 25 février 2011 à Khartoum au Soudan, le premier joueur de l’histoire à remporter le doublé CAN-CHAN. Après la consécration de 2004 avec les Aigles de Carthage en Coupe d’Afrique des nations à domicile, il remporte le CHAN avec une victoire nette face à l’Angola en finale (3-0).