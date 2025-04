Nabil Baha : Une victoire face à la Zambie nous rapprochera davantage de la Coupe du monde

Le Onze national affrontera, ce soir à partir de 20 heures au stade Bachir à Mohammédia, son homologue zambien pour le compte de la seconde journée du groupe A des phases finales de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans qui se déroule actuellement au Maroc.



L’autre match de ce groupe aura lieu également au stade Bachir à 17 heures entre l’Ouganda et la Tanzanie.



Par ailleurs, l'entraineur de l’équipe nationale U17 de football, Nabil Baha, a souligné, dimanche soir à Mohammedia, que la victoire des Lionceaux de l'Atlas contre l’Ouganda (5-0) est le "fruit d’un long travail intense" qui a été entamé il y a plus d’une année.



"Nous avons bien analysé nos adversaires pour cette CAN et avons eu l’occasion de les affronter en tournois amicaux. Cela nous a permis de mieux les cerner", a-t-il affirmé en conférence de presse à l'issue du match Maroc/Ouganda, disputé au stade El Bachir en ouverture de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie (groupe A).



"Face à l’Ouganda, la clé de la victoire a été le but marqué rapidement. Les joueurs se sont vite libérés et des espaces ont été laissés par l’équipe adverse, ce qui nous a permis de creuser davantage l’écart », a analysé Nabil Baha.



"Le prochain match contre la Zambie sera plus difficile parce que toutes les équipes souhaitent remporter le titre et se qualifier également à la Coupe du monde prévue au Qatar », a relevé le coach national, notant qu'"une deuxième victoire nous rapprochera davantage de la Coupe du monde".



Dans ce sens, il a expliqué que "malgré ce large succès, le groupe doit rester humble lors de ses prochaines rencontres", ajoutant que "nous devons être chaque fois meilleurs car plus la compétition évolue, plus elle deviendra difficile".



"Il va sans dire que ça fait plaisir de gagner des trophées individuels, mais la victoire de l’équipe nationale est plus importante pour moi », a indiqué, de son côté, Ilies Belmokhtar, désigné homme du match, ajoutant que « remporter les trois points de la victoire est une bonne chose pour le moral du groupe et pour la suite de notre parcours dans la compétition".

"Nous avons réussi à exploiter la timidité offensive de notre adversaire qui est resté en arrière et avons saisi cette opportunité pour marquer », a-t-il noté.



Pour sa part, le sélectionneur de l’Ouganda, Brian Ssenyondo a indiqué que « le Maroc a été le plus fort sur le terrain et méritait cette victoire », estimant que « la deuxième période a été meilleure pour nous et sera la référence de notre jeu ».



« Il reste deux autres matchs pour se rattraper et rester en compétition, des matchs décisifs que nous devons gagner », a-t-il souligné.

« Ce n’est pas le résultat que nous souhaitions par ce que nous avons bien préparé cette compétition », a-t-il regretté, expliquant que « l’équipe du Maroc a été la plus performante et nous allons tirer les enseignements qui s’imposent pour mieux faire ».



Douze équipes réparties en quatre groupes se disputent le titre de cette compétition qui sert également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, prévue plus tard dans l'année au Qatar.