CHAN-2024 : Les Lions de l'Atlas renouent avec la victoire face à la Zambie

Cap sur la RDC

Vendredi 15 Août 2025

CHAN-2024 : Les Lions de l’Atlas renouent avec la victoire face à la Zambie
L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux a repris le chemin de la victoire, en battant la Zambie sur le score de 3 buts à 1, en match de la quatrième journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024), disputé jeudi à Nairobi.

A l’entame du match, la Zambie a montré qu’elle n’est pas venue pour jouer le rôle de figurant, avec une volonté affichée d'ouvrir le score, mais a fait face à des Lions de l’Atlas bien organisés défensivement.

Optant pour des passes rapides pour créer des espaces, les Zambiens ont buté sur une vigilance accrue des éléments nationaux, qui ont stoppé net leurs tentatives et ont repris les choses en main.

Grâce à une pression et une bonne possession du ballon, les éléments nationaux ont failli ouvrir le score par le biais de Youssef Mehri, dont la frappe repoussée par le gardien zambien a été reprise par Marouane Louadni (13e) et par Khalid Aït Ouarkhane deux minutes plus tard (15e).

Campant dans la partie adverse et dominant le jeu de bout en bout, les Lions de l’Atlas ont réussi à concrétiser leur suprématie tactique en ouvrant le score par le biais du capitaine Mohamed Rabie Hrimat (45+2e).

De retour des vestiaires, les protégés de Tarik Sektioui ont poursuivi leur jeu offensif pour creuser l’écart, face à des joueurs zambiens plus rapides en transition.
Les éléments nationaux se sont faits une frayeur après la frappe de Andrew Phiri (60e) déviée en corner par El Mehdi Al Harrar.

Cette montée en puissance de la Zambie a poussé les joueurs de l’équipe nationale à répliquer en creusant l’écart par une réalisation de Oussama Lamlioui (67e), un écart réduit quelques minutes plus tard par Andrew Phiri (70e).

Au temps additionnel, Sabir Bougrine a marqué le but libérateur pour le Maroc (90+5e).
Les interventions musclées des joueurs zambiens ont poussé l’arbitre sénégalais Adalbert Diouf à sortir trois cartons jaunes en seconde période contre Kelvin Mwanza (57e), Mathews Banda (77e) et Kelvin Kampamba (81e).
Cette victoire permet aux Lions de l’Atlas de grimper, provisoirement, à la deuxième place au classement avec 6 points de trois matches.
 
L’autre match de ce groupe pour le compte de la même journée a tourné à l’avantage de la sélection de la RD.Congo qui a eu raison de l’Angola sur le score de 2 à 0, buts de Jephte Kitambala Bola (58 e) et Mokonzi Katumbwe (70e).

Pour le compte de la dernière journée, prévue dimanche prochain (13h00 GMT +1), le Maroc affronte la RD Congo dans un match décisif pour la qualification au tour suivant, alors que le Kenya joue contre la Zambie.

A propos du match contre l’équipe nationale de la RD.Congo,  le sélectionneur national Tarik Sektoui a estimé qu’il sera décisif. «Pour nous, c’est simple, nous devons remporter ce match et le travail va commencer dès demain par ce que nous n’avons pas beaucoup de temps».

Nairobi: Par Mohammed Benmassaoud (MAP)
 

Libé

Lu 63 fois

Tags : CHAN-2024, chemin de la victoire, Lions de l’Atlas, RD.Congo, Tarik Sektoui, Zambie

