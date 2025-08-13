Coman proche d'un transfert vers Al-Nassr

L'international français Kingsley Coman (29 ans, 58 sélections) est proche d'un transfert vers Al-Nassr, où évolue notamment Cristiano Ronaldo, après un accord entre le Bayern Munich et le club saoudien trouvé lundi, selon la presse allemande.



D'après la chaine Sky et le tabloïd Bild, le Bayern et Al-Nassr sont tombés d'accord pour le transfert de Kingsley Coman vers l'Arabie saoudite pour un montant estimé autour de 30 millions d'euros, bonus compris.



Au cours du week-end, plusieurs médias spécialisés avaient évoqué un accord entre Kingsley Coman et le club saoudien, une information reprise par les médias allemands lundi matin.



Coman s'apprête donc à tourner la page d'une décennie au Bayern Munich, qu'il avait rejoint en provenance de la Juventus Turin à la fin du mercato estival 2015, en prêt pour deux ans. Avant d'être définitivement transféré à l'été 2017.



En dix saisons au Bayern, Coman a remporté le championnat allemand à neuf reprises, mais il a surtout inscrit le but du sacre en Ligue des champions en finale contre le Paris SG (1-0) fin août 2020 à Lisbonne. Le joueur formé au PSG de 2005 à 2013 était sous contrat avec le Bayern jusqu'à l'été 2027 et avait indiqué au Mondial des clubs en juillet qu'il se sentait bien à Munich.



Son départ en Arabie saoudite l'éloigne encore un peu plus de l'équipe de France, même si ce n'est pas excluant pour le sélectionneur Didier Deschamps, qui avait fait appel pour l'Euro-2024 au milieu de terrain Ngolo Kanté, engagé à Al-Ittihad depuis 2023.



Mais Coman ne semble plus être une priorité pour Didier Deschamps. Remis in extremis d'une blessure pour intégrer le groupe pour l'Euro-2024, il n'avait joué que 15 minutes contre les Pays-Bas.



La dernière fois qu'il est apparu sous le maillot bleu, en novembre 2024, il n'était pas dans la première liste et palliait l'absence d'Ousmane Dembélé.



Et depuis l'Euro, des jeunes ailiers ont fait leur apparition comme Bradley Barcola, Désiré Doué ou Ryan Cherki.



Le Bayern va devoir lui trouver un remplaçant alors que Leroy Sané est parti en Turquie à Galatasaray, et que Jamal Musiala est absent sur blessure pour plusieurs mois.

