CHAN-2024 : Victoire de l’Ouganda et de l’Afrique du Sud

Mercredi 13 Août 2025

L’équipe ougandaise des joueurs locaux a battu le Niger par 2 buts à 0, en match de la 3ème  journée du groupe C du Championnat d’Afrique des nations (CHAN), disputé lundi au stade Mandela à Kampala.
 
Allan Okello a ouvert le score à la 25e minute, avant que Joel Sserunjogi ne creuse l’écart (56e).
Pour le compte du même groupe, l’Afrique du Sud s’est imposée plus tôt face à la Guinée sur le score de 2 buts à 1.

Neo Maema (10e) et Thabiso Kutumela (54e) ont inscrit pour l’Afrique du Sud, tandis que Moussa Camara (37e) a réduit l’écart pour la Guinée.
Dix-neuf sélections nationales, composées exclusivement de joueurs évoluant dans les championnats nationaux africains, prennent part à cette 8è édition du CHAN.

A noter que la sélection nationale devra disputer son troisième match de la phase de poules (Groupe A) ce jeudi à partir de 15 heures contre l’équipe de Zambie. L’EN reste sur une victoire face à l’Angola (2-0) et une défaite devant le Kenya (0-1).

Programme
Mercredi
Groupe B
15h00 : Madagascar-Centrafrique
18h00 : Mauritanie-Burkina Faso
 

Libé

Tags : Afrique du Sud, CHAN-2024, Ouganda

