Villarreal-Barcelone à Miami

La Fédération espagnole de football a donné lundi son feu vert à la délocalisation d'un match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami, aux Etats-Unis, fin décembre.
La Fédération espagnole précise dans un communiqué qu'elle va transmettre la requête à l'UEFA et à la FIFA pour faire disputer cette rencontre au Hard Rock Stadium de Miami, qui a accueilli plusieurs matchs du Mondial des clubs, le 20 décembre.
La tenue d'un match officiel de championnat à l'étranger serait une première mondiale, alors que de nombreuses compétitions, dont la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe d'Italie sont déjà délocalisées, notamment en Arabie saoudite.
La Fédération espagnole précise dans un communiqué qu'elle va transmettre la requête à l'UEFA et à la FIFA pour faire disputer cette rencontre au Hard Rock Stadium de Miami, qui a accueilli plusieurs matchs du Mondial des clubs, le 20 décembre.
La tenue d'un match officiel de championnat à l'étranger serait une première mondiale, alors que de nombreuses compétitions, dont la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe d'Italie sont déjà délocalisées, notamment en Arabie saoudite.