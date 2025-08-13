Augmenter la taille du texte
Villarreal-Barcelone à Miami

Mercredi 13 Août 2025

La Fédération espagnole de football a donné lundi son feu vert à la délocalisation d'un match de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone à Miami, aux Etats-Unis, fin décembre.

La Fédération espagnole précise dans un communiqué qu'elle va transmettre la requête à l'UEFA et à la FIFA pour faire disputer cette rencontre au Hard Rock Stadium de Miami, qui a accueilli plusieurs matchs du Mondial des clubs, le 20 décembre.

La tenue d'un match officiel de championnat à l'étranger serait une première mondiale, alors que de nombreuses compétitions, dont la Supercoupe d'Espagne et la Supercoupe d'Italie sont déjà délocalisées, notamment en Arabie saoudite.

Libé

Tags : Barcelone, Miami, Villarreal

