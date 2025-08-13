Lancement à Tanger du tournoi "Harat Al Maghariba" de futsal et de basket-ball

Les activités du tournoi "Harat Al Maghariba" de futsal masculin et de basketball féminin ont débuté, mercredi à Tanger, avec la participation d’équipes de jeunes garçons et filles d’Al-Qods, prenant part à la 16è édition des colonies de vacances au profit des enfants de la ville sainte, organisée au Maroc jusqu’au 26 août courant, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.



Les équipes masculine et féminine d’Al-Qods se sont qualifiées pour les finales, qui devaient avoir lieu vendredi à la salle omnisports "Zyaten" de Tanger, après avoir franchi les phases éliminatoires disputées dans une ambiance enthousiaste, marquée par un esprit de compétition sportive et imprégnée des valeurs d’amitié et des liens historiques profonds entre les peuples marocain et palestinien.



Durant le lancement du tournoi, des enfants d’Al-Qods ont brandi des maillots portant le nom du joueur Achraf Hakimi, capitaine de l’équipe nationale marocaine de football, en signe d’estime et d’admiration pour le joueur et pour l’équipe marocaine, qui a honoré le football arabe lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar.



A rappeler que cette édition, organisée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Jeunesse), offre aux enfants d’Al-Qods un programme riche en activités variées, alliant détente et divertissement, voyages éducatifs et pédagogiques, ainsi que des rencontres et échanges entre enfants palestiniens et marocains.



Le programme de cette édition comprend également des compétitions artistiques et sportives entre enfants maqdessis et marocains, ainsi que des visites touristiques à Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, M’diq et Chefchaouen, pour découvrir les monuments historiques et prendre connaissance des grands projets économiques réalisés dans le Royaume, notamment en matière d’infrastructures et d’équipements sportifs d'envergure.