Tarik Sektioui Le mental des joueurs a été décisif pour la victoire contre la Zambie

Vendredi 15 Août 2025

Le sélectionneur national, Tarik Sektioui a affirmé, jeudi à Nairobi, que le mental des joueurs de l’équipe marocaine a été décisif pour la victoire (3-1) contre la Zambie.

 «Les joueurs ont été forts mentalement et ont bien géré ce match pour remporter cette victoire méritée», a souligné Sektioui en conférence de presse d’après match, ajoutant: «les joueurs ont été au rendez-vous. Je salue leur détermination et leur volonté de vaincre».

 «Nous avons fait une bonne entame et une bonne fin de match. La partie a été très difficile parce que le compartiment offensif de la Zambie s’est montré menaçant à plusieurs reprises», a-t-il estimé.

 «Les joueurs, grâce à leurs qualités individuelles et leur discipline tactique, ont été au rendez-vous lors de ce match», a fait remarquer Sektioui, relevant que «nous avons manqué beaucoup d’occasions, mais nous étions meilleurs dans la zone trois par rapport au dernier match contre le Kenya».

Pour sa part, l’attaquant Youssef Mihri, désigné joueur du match, a indiqué que «cette victoire est le fruit d’un travail collectif des joueurs et du staff technique», soulignant que ce résultat positif est amplement mérité.

 «Nous étions plus disciplinés tactiquement et avides de victoire», a-t-il noté, ajoutant que «les joueurs étaient pleinement conscients de la responsabilité qui pèse sur eux».
 « Nous sommes prêts pour le prochain match contre la RD Congo, avec comme but de passer le premier tour qui reste notre premier objectif en ce moment », a-t-il indiqué.

Libé

